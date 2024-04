Liberecký Anifilm láká na herní program. Nabídne workshopy, herní zónu i podporu vývojářům

23. 4. 2024 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ačkoliv se mezinárodní festival Anifilm zaměřuje primárně na animované filmy, videohry mají v jeho programu už dlouhá léta své místo. Ani letošní 23. ročník, který se bude konat v Liberci od 7. do 12. května, v tomto ohledu nebude výjimkou, na své si přitom přijdou fanoušci her, ale i jejich samotní tvůrci.

V herní zóně se představí patnáctka soutěžních titulů, program slibuje také workshopy pro aspirující herní vývojáře, komentované autorské hraní adventur Harold Halibut a Phonopolis či akci Game Pitch Arena.

V mezinárodní soutěži počítačových her letos soupeří patnáct herních titulů ve dvou kategoriích – výtvarný počin a hra pro děti. Soutěžní hry vybírala tříčlenná porota ve složení: Šéf studia Amanita Design Jakub Dvorský, herní publicista Pavel Dobrovský a designér a edukátor Martin Vaňo.

Mezi nominovanými najdeme kupříkladu ekologickou strategii Terra Nil, tahovou roguelike Darkest Dungeon 2, rytmickou adventuru A Highland Song a také rovnou dva tuzemské kousky – legionářskou strategii Last Train Home a retro skákačku Bzzzt. Všech patnáct her si návštěvníci Anifilmu budou moct vyzkoušet v jeho herní zóně.

Vedle soutěžních her připravil letošní Anifilm ve spolupráci s agenturou Czech Invest také sérii workshopů zaměřených na podnikání v herním průmyslu. Zasvěcený jim bude čtvrtek 9. května. Pod vedením zkušených lektorů se účastníci dozví o právních aspektech her, marketingu a PR, business developmentu či jak vůbec zaujmout vydavatele a investory. Do workshopů se můžete zaregistrovat prostřednictvím formulářů na webu.

Investicím a financování se bude věnovat také středeční akce Game Pitch Arena, kterou pořádá konzultační firma Cyber Sail Consulting Vladimíra Geršla. Vývojáři a studia tu mohou získat finanční podporu na své projekty, pokud zaujmou odbornou porotu.

Registrace nicméně končí už zítra. Přihlášené projekty budou soupeřit o hlavní cenu 10 tisíc eur, které věnovala Nadace PPF, stejně jako o internet na rok zdarma od O2 a právní poradenství od firmy Mavericks v hodnotě 1000 eur. Další podrobnosti najdete na stránkách akce.

Na lehčí notu pak v pátek 10. května večer zahraje pLevel, tedy pásmo s komentovaným hraním nejrůznějších prototypů, experimentů a drobných herních projektů od studentů a studentek herního designu, ale i samouků. „Program se nebere vážně, takže každý může přispět čímkoli, co má v sobě špetku interaktivity. Chceme se hlavně bavit a seznamovat!“ tvrdí oficiální anotace.

Chcete se také bavit a seznamovat? I pokud ne, letošní Anifilm vám dá dost pádných důvodů, proč druhý květnový týden vyrazit do Liberce. Další podrobnosti o celém festivalu včetně kompletního programu či akreditací najdete na oficiálním webu.