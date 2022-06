Letos v zimě vyjde remaster Crisis Core: Final Fantasy VII

17. 6. 2022 17:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Během včerejšího streamu k příležitosti oslav 25. narozenin Final Fantasy VII se kromě druhé části remaku této slavné hry ukázal i další nečekaný titul, který navíc vyjde už letos v zimě. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion je návratem hry z roku 2007, která tehdy vyšla pouze pro handheld Sony PSP.

Jeho nová a vizuálně výrazně vylepšená verze vyjde na všechny aktuální herní platformy, kromě současné a minulé generace konzolí dorazí i na PC a Switch. Ačkoli je vizuál hry inovován, klíčové prvky hratelnosti, jako je systém Digital Mind Wave, zůstanou zachovány.

Příběh se točí kolem vojáka Zacka Faira, který doufá, že rychle kariérně vyroste v rámci jednotek Shinra a dosáhne kýžené první třídy. Jeho osud je fanouškům sedmého dílu dobře znám, Crisis Core ovšem poskytuje příběhu hlubší kontext a detailně představuje i další postavy, jako je Sephiroth či Aerith.

S ohledem na to, že momentálně vznikají celkem čtyři projekty, které se točí kolem Final Fantasy VII, je i inovované Crisis Core součástí kompilace, která má hráčům co nejkomplexněji přiblížit svět hry. Stejně jako v případě ostatních doprovodných projektů si i příběh Crisis Core budete moci projít v mobilní Final Fantasy 7 Ever Crisis.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion zatím nemá přesný termín vydání, dorazit má letos v posledním kvartálu.