Léto s rozmáchlým JRPG Xenoblade Chronicles 3? I to je možnost!

21. 4. 2022 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Co je opakem odkladu? Příklad? Kéž by tak Xenoblade Chronicles 3 šlo příkladem, protože zatímco ostatní své hry odsouvají, studio MonolithSoft svou hru přisouvá. Z původního obecného data vydání směřujícího do letošního září je nakonec 29. červenec, kdy se pouze na Switchi vydáme do obrovitého otevřeného světa.

Xenoblade Chronicles 3 vám sice dá nahlédnout do budoucnosti světů předchozích her a propojí je, ale hlavním dějištěm se stane úplně nový svět Aionios s novými hrdiny Noahem a Mio, kteří se ocitnou uprostřed válčících království Keves a Agnus.

Noaha doprovázejí přátelé z dětství Lanz a Eunie, přičemž všichni zastupují mechanicky založený Keves, zatímco Mio pochází z éterického Agnusu a doprovází ji kolegové vojáci Taion a Sena.

Nový díl láká na možnost mít v partě, a tedy i v jednom boji, všech šest těchto hrdinů, přičemž specifické dvojice se mohou propojit v Ouroboros, jakousi vyšší formu s mnohem mocnějšími schopnostmi. Pomocí odemykání běžných schopností je pak možné jednotlivým hrdinům měnit dokonce třídy.

Pokud chcete, můžete si Xenoblade Chronicles 3 již předobjednat.