Lemnis Gate je jedna z nejunikátnějších multiplayerových stříleček všech dob

19. 4. 2021 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Když o sobě hra tvrdí, že je unikátní tahovou 4D střílečkou, člověk si tak akorát poklepe na čelo při pomyšlení, co se to tomu markeťákovi při sepisování tiskovky honilo hlavou. Ale když je tou hrou Lemnis Gate, jdou všechny žerty stranou. V této hře se totiž rodí něco skutečně a nefalšovaně originálního, co tu snad ještě nikdy nebylo.

V jádru na Lemnis Gate není nic divného. Dva hráči nebo čtyři hráči po dvou týmech se na jedné mapě utkají o prvenství, přičemž ke slovu se dostanou palné zbraně. Hraje se to jako běžná střílečka z pohledu vlastních očí a i zde máte na výběr různé postavy, konkrétně sedm operativců s vlastním arzenálem a schopnostmi.

Ale přestože po mapě pobíháte v reálném čase, jedná se ve skutečnosti o tahovku. Každý hráč má totiž na svůj tah pouhých 25 vteřin, během kterých se snaží splnit vytyčené cíle. Po této krátké době je na řadě soupeř, který si z postav jednu vybere a odehraje s ní svůj tah.

Ale už v jeho případě to začíná být zajímavé. Každých 25 vteřin se totiž opakuje úplně vše, co hráči dosud provedli. To znamená, že odteď až do konce zápasu bude postava prvního hráče dělat přesně to, co s ní prováděl během svých 25 vteřin. Pravděpodobně se jí i podaří splnit úkol. Ale druhý hráč tomu snadno zabrání tím, že ji svou postavou zabije. První postava tím pádem nesplní úkol a stane se to i v dalším a dalším opakování, pokud do smyčky opět někdo nezasáhne.

Dál už to začíná být na prostý text příliš složité. Však znáte ty hrátky s časem. Když zabiju nepřítele dřív, než stihne zabít moji postavu, tak má postava bude žít a splní svůj úkol, přestože předtím již několikrát zemřela a úkol nesplnila. Jen si zahrávejte s těmi paradoxy...

Z toho vyplývá, že Lemnis Gate opravdu nebude obyčejná střílečka. Dokonce to bude mnohem víc strategie než přímá akce. Zní to jako partie šachu, kde se snažíte soupeře přelstít všemi možnými způsoby s tím rozdílem, že místo šachu jde o klání hackerů.

Stále si neumím pořádně představit, jak bude samotný zápas nakonec vypadat, ale o to víc se na něj těším. A už nebudeme čekat dlouho. Lemnis Gate od studia Ratloop Games Canada a vydavatele Frontier Foundry (experimentální odnož Frontier Developments) vyjde během letošního léta na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S.