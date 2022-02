Lego Star Wars: The Skywalker Saga je hotové, vydání už nic nebrání

Lego Star Wars: The Skywalker Saga má za sebou dlouholetý vývoj, který se zjevně neobešel bez komplikací, ostatně poprvé jsme hru v akci viděli už na E3 2019 a od té doby se na našich herních zařízeních pořád neobjevila. Nyní ale ze studia TT Games přichází pozitivní zpráva – očekávaný titul je konečně Gold.

To v praxi znamená, že je hotový a připravený na odeslání do lisoven. Termín vydání je přitom stanoven na 5. dubna, autoři tedy budou mít více než měsíc na postupné ladění a obrušování ostrých hran, které se mohly v případě dosud patrně nejambicióznější Lego hry objevit.

#LEGOStarWarsGame has gone gold - cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they've put into the game.



Fun fact: When a game is gold it means it's ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ