Legendární vývojářský pár představuje svůj herní projekt. Williamsovi remakují slavnou textovku

22. 3. 2022 11:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste hráli hry v raných 90. letech, případně se o herní svět zajímáte trochu víc do hloubky, určitě je pro vás název společnosti Sierra Entertainment intimně známým pojmem. Firma, která se vedle konkurečních LucasArts stala synonymem pro klasické point-and-click adventury, do jejíhož portfolia patří série Leisure Suit Larry, King's Quest, Gabriel Knight nebo Phantasmagoria, patří mezi největší legendy herního průmyslu.

Stejně legendární jsou nicméně její dva zakladatelé, manželé Ken a Roberta Williamsovi, kteří firmu založili v roce 1979, tehdy ještě pod názvem On-Line Systems. Sierra v různých názvových mutacích vydržela až od roku 2008 a kromě vlastních herních sérií pomohla jako vydavatel na svět mnoha dalším herním legendám, mimo jiné třeba Half-Lifu.

Roberta s Kenem se po dlouhé odmlce přihlásili znovu o slovo a nyní oznamují, že pracují na remaku hry Colossal Cave z roku 1976, kterou ještě před založením Sierry vyrobili Will Crowther a Don Woods. Jednalo se o přelomovou textovou adventuru, její nová verze ale bude o poznání modernější. Manželé vývojáři předělali hratelnost do plně 3D prostoru s potenciálem pro virtuální realitu, základní úkol je ale stejný. I remake vás vezme do 143 podzemních lokací, kde budete pátrat po skrytých pokladech.

Jedná se o první herní projekt po dvacetileté pauze slavné dvojice. K návratu ke tvorbě ji údajně přiměla pandemie covidu. „Byli jsme zavřeni doma jako všichni ostatní a nudili jsme se. Navrhla jsem, že napíšeme knihu o naší firmě a během tvůrčího procesu jsme si vzpomněli na tvorbu her. Ken se naučil pracovat v Unity a dali jsme se do vývoje. Nechceme zakládat novou firmu, je to pro nás zábavný volnočasový projekt," říká Roberta Williams.

Colossal Cave 3D Adventure je momentálně k vidění na GDC a pokud máte zájem sledovat vývoj, můžete se podívat na web hry. Termín vydání je stanoven na letošní podzim.