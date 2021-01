Legendární rozhovory s bývalým šéfem Nintenda Satoruem Iwatou vyjdou knižně

8. 1. 2021 17:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Satoru Iwata je ikona. Pohodový člověk, který byl prezidentem a ředitelem Nintenda až do své smrti v 55 letech, ke které došlo v roce 2015. Proslavil se mimo jiné svým diskuzním pořadem Iwata Asks, v němž debatoval o hrách s ostatními zaměstnanci Nintenda, ale i dalšími slavnými tvářemi herního průmyslu.

Tato jeho videa jsou stále dohledatelná na YouTube, případně jeho rozhovory najdete v psané formě na oficiální stránce Nintenda. Ale brzy bude k dispozici ještě třetí, pro některé ta nejpříjemnější možnost, jak se k rozhovorům dostat – skrze knihu.

zdroj: Amazon

Klikni na obrázek pro plnou velikost přední obálky

Publikace s volně přeloženým podtitulem „Moudrá slova od Satorua Iwaty, legendárního ředitele Nintenda“ je už nějakou dobu k dostání v japonštině, ale od 15. dubna se na trh dostane i její anglický překlad (například skrz Amazon).

Na 176 stranách si přečtete nejen jeho rozhovory s vývojáři, a odhalíte tak jeho osobnost a vztahy se zaměstnanci Nintenda. Zároveň si „vyslechnete“ vzpomínání jeho známých, mezi kterými nechybí ani tvůrce Maria Šigeru Mijamoto.

zdroj: Amazon

Klikni na obrázek pro plnou velikost přední obálky

Mijamoto považoval Iwatu především za přítele, nikdy se prý necítil být pod ním a nikdy ho neviděl naštvaného. Mohl se mu svěřit se vším, což je jedna z věcí, které mu dodnes chybí.

Zadní strana knihy Ask Iwata: Words of Wisdom from Satoru Iwata, Nintendo's Legendary CEO pak zvěčňuje Iwatův slavný výrok: „Na vizitce jsem korporátním prezidentem. V mysli jsem herním vývojářem. Ale v srdci, tam jsem hráčem.“

Už aby byl duben. Tohle by totiž mohlo být hodně fajnové čtení.