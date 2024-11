Ledový drak a podvodní vězení. Kde se nejvíc umírá v Dragon Age: The Veilguard?

BioWare se po necelých dvou týdnech od vydání Dragon Age: The Veilguard na sociální síti X podělilo o první statistiky o hráčské základně. Nejen z koláčových grafů se dozvíte, jaká třída Rooků je nejpopulárnější, proč nikdo nechce hrát za strážce Nekropole a jaký nepřítel při cestě za záchranou světa hráčům a hráčkám nejvíc zatápí.

Respektive bych měla asi napsat chladí nadšení, protože zatím nejvíc smrtícím protivníkem v Dragon Age: The Veilguard je ledový drak Corius, s nímž se setkáte při obraně města Treviso. Zdaleka nejvíc se ale umírá během mise Sea of Blood, kde musíte vysvobodit z vězení jistého démonického zabijáka z Antivy, už ovšem ne rukou jednoho konkrétního nepřítele.

Co se týče hratelných tříd, jsou procenta vlastně poměrně vyrovnaná, kdy si 40 procent hráčské populace nejnovějšího dílu fantasy RPG vybralo mágy a zbylých dvakrát 30 procent shodně připadá válečníkům a zlodějům.

