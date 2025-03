Leaker: Resident Evil 9 trvá tak dlouho, protože se chystají obrovské změny

Už to budou téměř čtyři roky, co vyšel Resident Evil Village. Mezitím Capcom vydal hry jako Resident Evil Re:Verse a remake Resident Evil 4, ale o dalším hlavním díle série zatím nepadlo ani slovo. Přitom studio sekalo nové díly jako pověstný Baťa cvičky.

S vysvětlením, proč na očekávanou devítku čekáme tak dlouho, přispěchal věrohodný leaker Dusk Golem, kterému se dříve podařilo správně odhalit informace o Resident Evilu Village, remaku Silent Hill 2 a Silent Hill: The Short Message. Zjevně má zdroje na správných místech.

(2/2) is taking so long is because it's like a big reinvention of the series, to the same level as RE4 & RE7. It's not going to play just like RE7/RE8 or the Remakes, it's trying new things & very ambitious. It will almost definitely be revealed this year, so just hold tight.