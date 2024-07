Kunitsu-Gami střídá akci a strategii. Vyzkoušejte si demo a ubraňte pannu před démony

2. 7. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jednou ze tří her, na které se zaměřil včerejší stream Capcom Next, je zajímavý amalgám žánrů i stylů Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. A přiznám se, že mě ukázky ze hry hodně baví, i když je jasné, že zvolená divoká stylizace rozhodne nesedne každému.

Podstatné ale je, že se ve hře protne akce a strategie. Tím nemyslím koncept vojenské strategie, jak jej sepsal Sun-c', ale regulérní RTS a navrch i tower defense. V praxi to vypadá tak, že přes den budete prozkoumávat vesnici, očišťovat prokleté vesničany a přiřazovat jim různé role a pozice tak, aby co nejlépe chránili pannu Joširó. Protože se setměním se o její život bude pokoušet nejrůznější démonská verbež. Do bojů se samozřejmě zapojíte i s vlastní postavou, kdy přijde na řadu jak komandování jednotek, tak máchání katanou a sesílání kouzel.

Jestli v na hry poměrně vlažném červenci Kunitsu-Gami stojí za váš čas a peníze, si můžete ověřit zahráním demoverze, která je už teď k dispozici. Demo není nijak časově omezené, takže si můžete každou z úrovní zkusit projít pomocí různých stylů a strategií.

Hra také naváže spolupráci s jinou kultovní značkou Capcomu – vlčí akční adventurou Okami. Ta ostatně také vsadila na netradiční stylizaci a bohatou inspiraci japonským folklórem. Pokud se hráčům v demoverzi povede splnit dvojici globálních cílů, všichni, kdo se do dema zapojí, dostanou do plné hry kostýmy inspirované Amaterasu a Wakou z Okami, stejně jako digitální soundtrack.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vychází 19. července na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.