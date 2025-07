Kultovní sandbox Kenshi v pokračování odmění stovky hodin hraní

10. 7. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Kultovní sandboxové RPG Kenshi proslulo hlavně svými bezbřehými možnostmi. A opravdu myslíme bezbřehými. V postapokalyptickém světě technobarbarismu jste se mohli stát takřka kýmkoliv – jednorukým otrokářem, prodejcem vody, obligátním dobrodruhem, vládcem města. Na Redditu si můžete přečíst desítky neskutečných příběhů hráčů v nesmiřitelném světě.

zdroj: Archiv

Přestože vývoj trval neskutečných 12 let a z projektu jednoho člověka se stalo malé studio Lo-Fi Games, hned po vydání v roce 2019 se začalo hovořit o pokračování, na kterém se v tuto chvíli už poctivě pracuje. Střípky toho, co můžeme od Kenshi 2 čekat, utrousili v představovacím videu zakladatel studia Chris Hunt a ředitelka i hlavní scenáristka v jedné osobě, Natalie Mikkelson.

Ač půjde o pokračování, bude Kenshi 2 prequel, který se bude odehraje tisíc let před původní hrou. Pořád půjde o postapo, ale s pokročilejší technologií a nepatrně menším úpadkem. Druhý díl vzniká v Unreal Enginu 5 a hra rovnou vyjde bez předběžného přístupu, byť ani orientační rok vydání zatím neznáme.

„Herní svět bude zhruba dvakrát větší, ale Kenshi 2 se bude odehrávat na stejném kontinentu. Narazíte na stejné lokace, jen před tisíci lety. To znamená i jiné civilizace, jiné frakce, nahlédnete do starého císařství a do minulosti. Smysl cestování je poznávat jinou kulturu, jiné způsoby přežití, jiná nebezpečí,“ vysvětluje Hunt obšírně.

Pořád ale půjde o extrémně hluboký titul, který se odvěčí nejzarytějším fanouškům. „Mám pocit, že má práce se víc soustředí na lidi, kteří hráli Kenshi stovky hodin. Snažíme se dělat věci tak, aby se neopakovaly, ale taky aby pořád odměňovaly i lidi, kteří hrají tak dlouho,“ tvrdí Mikkelson.

„Jo, myslím, že jsem tu hru navrhl tak, aby byla návyková tímhle způsobem,“ říká Hunt. „Ale návyková v tom dobrém slova smyslu. Existuje zlá závislost a dobrá závislost. Ta zlá je typická pro free-to-play modely – designéři chtějí maximalizovat zapojení hráče za každou cenu. Moje verze závislosti je jiná – jsi závislý, protože se bavíš. Řešíš problémy a výzvy. A i když zrovna nehraješ, přemýšlíš nad výzvami. Třeba jsi v práci a říkáš si: ‚Jak sakra dostanu toho svého kámoše zpátky od těch otrokářů?‘“ doplňuje zakladatel studia.

O Kenshi 2 studio záměrně nezveřejňuje příliš mnoho informací. Důvod je prostý: lépe se jim pracuje, protože nemusí řešit marketing, nemusí slibovat, nemusí spěchat. „S našimi hrami je to o tajemství, protože příliš mnoho dostupných informací kazí překvapení a radost z objevování. Dokonce i ve hrách spoustu libůstek schválně ukrýváme, aby nebyly zjevně na očích,“ uzavírá Chris Hunt.