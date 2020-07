Krvavé a temné Blasphemous obdrží rozšíření zdarma

21. 7. 2020 15:10 | autor: Pavel Makal

Temná metroidvania Blasphemous od španělského studia The Game Kitchen loni na podzim potěšila fanoušky žánru neotřelou stylizací, vydařeným výtvarným zpracováním, ale hlavně skvělou hratelností, která uměla pořádně potrápit. Pokud ještě nemáte tohoto inkvizičního dobrodružství dost, jistě vás potěší překvapení, které nikdo nečekal (tak jako španělskou inkvizici): Autoři brzy vydají bezplatné a pořádně nadité DLC.

To ponese název The Stir of Dawn a jedním z jeho nejzásadnějších prvků bude implementace New Game +, stále oblíbenějšího herního mechanismu, který vám po dohrání hry umožňuje začít znovu, ale s již odemčenými dosaženými schopnostmi a vybavením a se zvýšenou obtížností.

Tím ale autoři nekončí, bezplatný balíček obsahuje také nový systém pokání. Na výběr bude ze tří variant, přičemž každá přichází s vlastními bonusy, ale také postihy. Budete tedy muset dobře zvážit, jaká volba bude pro váš herní styl nejvhodnější. Zároveň však není pokání povinné, celému systému se tedy můžete klidně vyhnout.

Na závěr přinese DLC také přepracovaný systém mapy a mnoho úprav ve vyvážení hratelnosti. Příznivci originálního znění jistě ocení fakt, že nově si celou hru budete moci užít se španělským dabingem.

Blasphemous je k dispozici na všech současných herních platformách a rozhodně stojí za hřích.