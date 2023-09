Kruh se uzavírá: Rozvoji World of Warcraft bude šéfovat Chris Metzen

27. 9. 2023 12:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Blizzard včera na Twitteru zveřejnil informaci, která musela nutně každému dobrodruhovi, který rád tráví čas na širých pláních, v horách i nebezpečných jeskyních Azerothu, rozlít spokojený úsměv po tváři: Do křesla kreativního ředitele pro World of Warcraft usedne Chris Metzen, vývojář, který kdysi stál u zrodu značky Warcraft jako takové.

Metzen je muž mnoha talentů – výtvarník, autor komiksů, dabér i herní designér. Ke studiu se přidal v dávných dobách, kdy se Blizzard ještě jmenoval Chaos Studios, coby kreslíř a animátor. Což byla také jeho role při práci na prvním Warcraftu, ke kterému vytvořil koncepty, ilustrace a dokumentaci. U Warcraftu II už se pak vedle vizuálu staral i o tvorbu světa a design některých misí, vývoji slavného třetího dílu Warcraft III: Reign of Chaos pak šéfoval z pozice kreativního ředitele.

zdroj: Chris Metzen

Správně, specifický výtvarný styl, který hry od Blizzardu dodržují prakticky dodnes, pomáhal formovat právě Chris Metzen. A jeho stopa nekončí „jen“ u vizuální podoby či herního designu, Metzena si (nejen) v Azerothu můžete i poslechnout, protože v průběhu let také propůjčil hlas několika herním postavám. Nejvýznamnější z nich je Thrall, slovutný šaman a někdejší vůdce samotné Hordy.

Metzen strávil ve firmě téměř třiadvacet let, z nichž většinu věnoval práci na rozvoji World of Warcraft, aby v roce 2016 oznámil, že nadešel čas k odchodu. Šest let se pak věnoval vlastním záležitostem, ale loni v prosinci se nakonec vrátil do Blizzardu, kde měl nově figurovat na pozici poradce pro univerzum Warcraftu. Což byla zřejmě role neschopná obsáhnout všechny jeho schopnosti a Metzen teď povýšil zpět na kreativního ředitele.

Jeho přednostním úkolem bude tvarování budoucnosti populární stálice na trhu MMORPG. Šéf vývoje World of Warcraft, Ion Hazzikostas, již delší dobu otevřeně přiznává, že příběhový materiál poskytnutý původním univerzem Warcraftu III už je prakticky bezezbytku vyčerpán a je potřeba přijít s něčím novým. S tím by právě Metzen měl být schopný výrazně pomoct.

„Je naprostá paráda zase dělat na Warcraftu. Je to jak návrat domů. Příběhy, které právě teď vytváříme, jak se svět v příštích letech rozvine... No, nemůžu se dočkat, až to sami uvidíte,“ napsal ke své staronové roli sám Metzen.

Na náznak, do jakých vod stočí populární franšíza své kormidlo pod Metzenovou taktovkou, dost možná nebudeme muset čekat dlouho – mezi 3. a 4. listopadem proběhne festival BlizzCon 2023 (poprvé od roku 2019 ve fyzické podobě). Lepší příležitost k představení plánů do budoucna si lze jen těžko představit.