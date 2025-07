Krafton kupuje autory diablovky Last Epoch. Dopadnou lépe než Unknown Worlds?

28. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Jihokorejské vydavatelství Krafton se momentálně pře se zakladateli studia Unknown Worlds, kteří firmu žalují kvůli nečestnému jednání i odložení vydání předběžného přístupu Subnauticy 2 kvůli údajné nevoli vyplácet bonusy. Spor ale evidentně nepřekáží dalším aktivitám vydavatele, který pokračuje v akvizicích a nejnověji kupuje studio Eleventh Hour Games.

Autorský celek, který se proslavil skvělým akčním RPG Last Epoch (které mimochodem stále roste), se celý stěhuje pod křídla Kraftonu, který za nespecifikovanou částku získal 100% podíl. Šlo o strategické růstové rozhodnutí, které pomůže rozšíření globální hráčské základny, přidá do portfolia úspěšné akční RPG a rozšíří portfolio vydavatelství o další hru jako službu s dlouhodobou perspektivou do budoucna.

zdroj: Last Epoch

Pokud lze slovům zástupců holdingu věřit, Eleventh Hour Games budou dále nerušeně pracovat na vývoji Last Epoch a „své dítko“ obohatí o další sezonní obsah. K tomu dostanou víc pracovní síly i lepší infrastrukturu, která jim přijde vhod při podpoře hry se zvyšujícím se zájmem hráčů. A zajisté jim pomůže i počáteční „všimné“ ve formě finanční injekce ve výši 96 milionů dolarů.

„Připojení se ke Kraftonu je pro Eleventh Hour Games splněným snem. Jejich hluboce zakořeněná vášeň pro ARPG se dokonale shoduje s naší misí. S podporou Kraftonu je EHG připravené pozvednout značku Last Epoch na ještě vyšší úroveň. Jako studio založené hráči žánru jsme z budoucnosti nadšení,“ komentuje odprodej generální ředitel studia Judd Cobler.

V návaznosti na změny začal nábor na mnoho klíčových pozic. Vzhledem k tomu, že pracovat lze i z domova, se novým členem může stát v podstatě kdokoliv z celého světa. Začátek spolupráce je tak zjevně veskrze pozitivní, tak snad se postupně nestane noční můrou jako u kolegů z Unknown Worlds.

Last Epoch už 21. srpna dostane třetí sezónu Beneath Ancient Skies s novou lokací, nepřáteli a výbavou. Čtvrtá, zatím blíže neupřesněná sezóna by měla stihnout konec letošního roku, podle plánů má vyjít zhruba 4 měsíce po té příští.