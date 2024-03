První velký patch pro diablovku Last Epoch nechá o balancu rozhodovat hráče

11. 3. 2024 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Last Epoch je momentálně asi nejlepší „diablovka“, kterou si můžete zahrát. Velký podíl na tom určitě nese fakt, že se na vývoji přímo podílela komunita. Studio Eleventh Hour Games nechalo fanoušky přímo rozhodovat o tom, jaké prvky ve hře chtějí mít. Není proto divu, že ani po vydání se na věci nic nemění a o vyvážení některých buildů a schopností budou rozhodovat hráči a hráčky.

Balancovat hry není vůbec jednoduché a trefit optimální míru posílení a naopak oslabení schopností či buildů je docela kumšt. Nechcete hráčům kazit radost z objevení vzácných a rozbitých synergií, ale na druhou stranu zase nechcete, aby všichni používali jednu strategii a kombinaci předmětů.

Autoři Last Epoch na to jdou chytře a rozesílají komunitě průzkum, aby věděli, kam a jak směřovat údery nerfovacího kladiva před první plánovanou velkou aktualizací. „Obecně se chceme vyvarovat změn schopností a předmětů, které nejsou vysloveně rozbité,“ míní Eleventh Hour Games.

V dotazníku například stojí, jestli by se měly resetovat globální výsledkové tabulky, když dojde k zásadním změnám, nebo jak moc si hráči žádají zasahovat i do buildů, které jsou jen mírně nadprůměrné.

Last Epoch se odehrává v cyklech, které trvají zhruba tři měsíce. V podstatě jde o sezóny, kdy každá následující by měla přinést nový obsah, lokace a předměty. Během každého cyklu by měla vyjít jedna velká balanční aktualizace na základě dat z hraní. Rozhodnutí komunity tak může ukázat hře cestu na dlouhé měsíce, ne-li roky dopředu.