Kozičky, kozy, vemena! Goat Simulator se v listopadu vrátí v remasteru

8. 10. 2024 19:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Uplynulo už více než deset let od chvíle, kdy na naše obrazovky poprvé vtrhla zběsilá koza s tím vůbec nejšlechetnějším cílem: Napáchat co nejvíce chaosu. Kozí sandbox Goat Simulator kulaté výročí oslaví navýsost herním způsobem, a to na Gamescomu oznámeným remasterem, který se během akce The Spill dočkal nového traileru a s ním i data vydání.

Goat Simulator: Remastered zamíří na PC, PS5 a Xbox Series X/S za necelý měsíc, 7. listopadu, tedy přesně 10 let, 7 měsíců a 6 dní po vydání původní hry, která vznikla jako aprílový vtípek na tematickém game jamu. Před dvěma lety se tenhle šílený kozí příběh dokonce dočkal pokračování Goat Simulator 3 – nejde o chybu, žádný díl s dvojkou v názvu neexistuje, a i tenhle zmatek v číslování vám může napovědět, jestli jste s tvůrci z Coffee Stain na podobné vlně humoru.

V remasteru prvního dílu na vás čeká hezčí grafická stránka či přepracované menu mutací, které minimálně z mých dojmů na Gamescomu působilo přehledněji než dobová verze. Na druhou stranu, ne že by na tom až tak záleželo v chaotické snaze plnit alespoň nějaké výzvy v boji s naschvál marným ovládáním a věčnou nejistotou, jestli narážíte na bugy, nebo na featury.

zdroj: Coffee Stain Studios

Kromě přepracované grafiky (ne, fyzikální stránka zůstává úplně stejně nevyzpytatelná) se můžete těšit na vůbec nejkompletnější edici hry, která obsáhne všechna existující DLC – včetně těch, co byla kupříkladu dostupná jen ve verzi pro mobilní telefony. Kůzle tak může zamířit třeba do GoatVille inspirovaného New Yorkem, přežívat apokalypsu v módu Goat Z, ozbrojit se „méčem“ ve fantasy Goat MMO, vrátit se do školy, zaletět si do vesmíru, anebo po vzoru Payday připravit poctivou vloupačku. Ve jménu chaosu!