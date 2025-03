Kooperativní střílečka FBC: Firebreak vás ozbrojí zahradním trpaslíkem či kasičkou

21. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Finské studio Remedy se v rámci svého rozšířeného univerza sestávajícího z Alana Wakea či Control letos v létě vrhne do zatím neprobádaných vod multiplayerových her s FBC: Firebreak. Kooperativní střílečka z pohledu vlastních očí pro tři hráče se bude odehrávat v Nejstarším domě, a to šest let po příchodu Jesse Faden. Stejně jako ona se budete muset vypořádat s paranormálními hrozbami.

Podle vývojářů nechce Firebreak hráče zatěžovat denními úkoly nebo nuceným grindem. Jak uvedl šéf vývoje Mike Kayatta, hra se nemá stát vaší druhou prací. Místo toho nabídne flexibilní herní smyčku, kterou si můžete dávkovat v krátkých 20minutových seancích, nebo v delších maratonech třeba s přáteli.

S nimi se ujmete role dobrovolných záchranářů Federálního úřadu kontroly, jejichž úkolem je zvládat nejrůznější paranormální krize v rozmanitých sektorech Nejstaršího domu. Což pochopitelně nepůjde bez patřičně pozoruhodné výbavy, přičemž netradiční hrozby a ještě méně tradiční způsoby vypořádání s nimi působí asi jako největší tahák FBC: Firebreak, které by ho mohly odlišit od záplavy ostatních kooperativních stříleček.

Do ruky se vám dostane třeba ručně zbastlené zařízení, které střílí sněhové koule, čímž hasí požáry (nebo parťáky, kteří hoří…), ale také namáčí nepřátele slepené ze stovek lepicích papírků. Sticky Ricky, jak se tenhle postrach kanceláře z ukázky nazývá, je jen jedním z mnoha bossů, které na vás budou v nekonečných chodbách a proměnlivých místnostech úřadu čekat. Vypořádat se s ním musíte dřív, než se svými podřízenými oblepí celou budovu.

Jestli vaším nejhorším nepřítelem není nekonečný to-do list, můžete vzít do ruky třeba zahradního trpaslíka, který v davu nepřátel vyvolá elektrickou bouři. A co třeba kasička-prasátko přidělané na hasák, které vypouští tornáda z mincí?

Každý ze záchranářů si před začátkem mise vybere jeden z trojice krizových balíčků se schopnostmi, zbraněmi a také augmentacemi měnícími reality. Jump kit se specializuje na elektrické schopnosti, ovládání bojiště a mobilitu. Fix kit obsahuje těžkotonážní vybavení pro boj na blízko, včetně výše zmíněného hasáku, a konečně Splash kit je primárně podpůrnou vodní sadou.

FBC: Firebreak bude podporovat crossplay napříč platformami, takže se do hraní budete moct pustit s přáteli bez ohledu na to, kde hrají. Remedy také rovnou potvrzuje podporu Steam Decku, a přestože bude hra obsahovat hromadu částicových efektů a pokročilé grafické technologie jako DLSS 4 nebo ray-tracing, tvůrci slibují optimalizaci i pro méně výkonný hardware.

Multiplayerové hry se dnes neobejdou bez obsahu po vydání – konkrétní plány zatím neznáme, Remedy ale potvrzuje přítomnost placených kosmetických doplňků, zatímco veškeré budoucí mise mají být dostupné zdarma. Další podrobnosti o monetizaci a chystaném obsahu bychom se měli dozvědět v nadcházejících měsících.

FBC: Firebreak vyjde letos v létě pro PC (Steam a Epic Games Store), PS5 a Xbox Series X/S. Hra bude o prvního dne dostupná v Game Passu a v PlayStation Plus na úrovních Extra a Premium.