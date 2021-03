Konkurence Football Manageru? THQ Nordic připravuje simulátor trenéra We Are Football

25. 3. 2021 12:38 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Doby, kdy si fanoušci kopané mohli vybírat z řady odlišných simulací fotbalového trenéra, jsou dávno pryč. Dnes tomuto konkrétnímu segmentu herního průmyslu jasně vévodí jediný gigant, série Football Manager, a i když především na mobilech konkurence existuje (například free-to-play Top Eleven), na PC to v žádném případě neplatí.

Možná to ovšem brzy platit začne, protože ještě letos se na trh chystá We Are Football. Simulace, za níž stojí bohaté vydavatelství THQ Nordic, dělá přesně to, co byste čekali: Udělá z vás trenéra fotbalového týmu dle vašeho výběru, načež svému celku nastavíte taktiku, přivedete posily, zorganizujete trénink, postavíte stadion a tak dále, a tak dále.

zdroj: THQ Nordic

Na hře pracuje studio Winning Streak Games pod vedením Geralda Köhlera, žánrového veterána, který má na triku řadu dílů vyhynulé série FIFA Manager a na fotbalových manažerských simulacích pracoval už v devadesátkách. Zkušenosti ve vedení by tedy byly – otázka je, jak se to bude mít s rozpočtem.

Přiznám se, že We Are Football na mě působí… inu, levně. Sice se chlubí zajímavými prvky, jako je možnost vystavět svoje vlastní tréninkové centrum, které pak sami uvidíte pěkně ve 3D, případně se můžete fyzicky projít po klubovém muzeu, ale tyhle drobnosti nemůžou zastřít fakt, že nová simulace působí tak trochu jako hra na mobil.

Může za to jednak arkádově působící uživatelské rozhraní, kde mi vážně chybí už jen nějaké ty mikrotransakce, abych svému útočníkovi mohl za pár korun koupit lepší zakončování, jednak absence licencí. A teď nemyslím jen dresy a znaky, těmi se koneckonců často nemůže pochlubit ani samotný Football Manager – horší jsou naprosto vymyšlení hráči, takže když naskočíte do trenérského křesla týmu jménem „Manchester U.“, místo Paula Pogby a Bruna Fernandese vás přivítají Jose Jenkins a Ezra Baker. Navíc jsem si už zvykl na roky vylepšovaný, čím dál tím lepší zápasový engine Football Manageru, takže mi jednoduché zpracování, které v traileru prezentuje We Are Football, připadá o to primitivnější.

Na druhou stranu je pravda, že alespoň německá Bundesliga (první i druhá) licencovaná bude, a co víc, autoři umožňují hrát i za ženské týmy, což je něco, co ve Football Manageru, trochu překvapivě, pořád ještě nejde.

A vůbec – možná o tom celém uvažuju špatně. Možná že se Köhler a spol. ani nesnaží cílit na fanoušky Football Manageru, možná se pokoušejí zaujmout spíš ty, pro které je veledílo studia Sports Interactive příliš komplexní, příliš zahlcující a uživatelsky nepřívětivé. Na což by se samozřejmě dalo namítnout, že pro tuto cílovou skupinu existuje zjednodušená verze Football Manager Touch…

No, odložím skepsi, když jsem zatím neměl možnost We Are Football vyzkoušet, a budu doufat, že mě jeho tvůrci příjemně překvapí. Mohlo by se jim to podařit i z toho důvodu, že hra vychází už 10. června letošního roku, čímž se chytře vyhýbá klasickému podzimnímu vydání Football Manageru.