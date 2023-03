Konečně víme, kdy vyjde Starfield

8. 3. 2023 17:48 | Novinky | autor: Jan Slavík

Na to, jak velký projekt má chystané vesmírné RPG od Bethesdy Starfield být, toho o něm stále víme vlastně celkem podezřele málo. Jednu velkou neznámou ale nyní tvůrci prostřednictvím nového krátkého videa, které můžete zhlédnout výše, a ústy Todda Howarda konečně rozlouskli.

Jedná se samozřejmě o datum vydání - chystejte se na konec léta, Starfield vychází na počítače i Xboxy 6. září. Nic moc dalšího jsme se bohužel nedozvěděli, Howard jen poděkoval týmu, producentům a zmínil, že toho chtějí ukázat ještě hodně, a že půjde na jednu stranu o unikátní zážitek, ale že hra také bude obsahovat jasné znaky rukopisu Bethesdy.

Zmíněným ukazováním Howard s největší pravděpodobností odkazoval na prezentaci Starfield Direct, kterou studio chystá na jedenáctého června. Tam by se nový projekt měl předvést v plné síle a pěkně do hloubky.

Připomeňme, že Howard v rozhovoru pro The Guardian před pěti lety zmiňoval, že aktivní vývoj Starfieldu začal před dvěma a půl lety. Což jinými slovy znamená, že v den vydání dostaneme výsledek osmi let práce a možná celé dekády plánování. Snad to podle toho bude vypadat. Ještě jednou: Kroužkujte 6. září.