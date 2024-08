Konec tyranie ovcí, v Manor Lords půjde nadbytečná zvířátka „zpracovat“

5. 8. 2024 16:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Manor Lords je pozoruhodný úkaz na poli středověkých strategií. Zcela teoreticky by měli zapadnout v produkci na Steamu, ale je na nich něco, co láká na první pohled. Honza Slavík se hned při oznámení hlásil o možnost napsat si z ní první dojmy, a že to vyšlo vám potvrdí jeho text. Bizarní úroveň detailů kombinovaná s dosti sandboxovým hraním si získala srdce milionů hráčů.

K tomu se navíc přidává fakt, že v jakožto správném early accessu, se ve hře objevovala a objevuje řada systémových lapsů, která dala vzniknout třeba absurdní nadprodukci ovcí, jež se příliš rychle množily, bylo z nich příliš mnoho vlny, a to vedlo k problémům s tím, co vlastně se vší tou vlnou dělat. Tento problém z velké části řešil update z května, který ovečkám snížil libido, ale teď budou mít chlupaté kamarádky, a nejen ony, definitivně utrum.

zdroj: Slavic Magic

Podle příspěvku na oficiálním Twitteru hry se totiž do aktuálního patche dostane věc, která by v takto realistické středověké hře chybět neměla – možnost zvířata zpracovat nejen na primární produkt, ale prostě i na maso. Máte rádi skopové? Nutno říct, že se to netýká jen ovcí, ale třeba i krav, které se sice ničím neprovinily, ale ze své podstaty představují dobrý zdroj masa. Nejen mlékem živ je člověk. Můžete za to poděkovat (kromě tvůrce hry) novému povolání, kterým je řezník, jenž z přebytečných zvířátek vyrobí maso a kůže.

A pokud patříte mezi fanoušky mul a koní, tak ne, podle všeho se nevyhne zefektivnění vesnického života ani jim. Jde o součást velkého patche, který hru převede na Unreal Engine 5, přidá do ní nové portréty, rybníky, abyste měli kde rybařit, a chlapíky s kušemi, abyste měli víc způsobů, jak zabíjet své nepřátelské bližní.