Koncem roku vyjdou noví Krotitelé duchů. Nabídnou asymetrický multiplayer pro pět hráčů

23. 3. 2022 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Značka Ghostbusters, u nás známá jako Krotitelé duchů, se periodicky vrací jak na filmové plátno, tak na herní obrazovky, v obou případech bohužel s velmi kolísavou kvalitou. Ani nově představený titul Ghostbusters: Spirits Unleashed nebudí zvláštní naděje, zejména kvůli vývojářskému studiu.

Nové Krotitele totiž vyrábí tým Illfonic, který má na svědomí otřesnou kooperativní střílečku Predator: Hunting Grounds, kterou považuju za jednu z nejhorších her, které jsem na čtvrtém PlayStationu měl tu smůlu vyzkoušet. I Spirits Unleashed budou asymetrickou multiplayerovou akcí čtyř proti jednomu, styčných bodů s Predatorem tedy přibývá.

Hratelnost bude velmi přímočará: Čtyřčlenný tým krotitelů má za úkol najít, oslabit a nakonec uvěznit zlotřilého ducha, kterého bude ovládat pátý hráč. Ten dostane do vínku celou řadu nadpřirozených schopností, jako je procházení mezi dimenzemi, měnění podoby či vyvolávání pomocníků.

Pokud nemáte kamarády, můžete hrát i sólo či ve spolupráci s umělou inteligencí, Ghostbusters: Spirits Unleashed ale mají nabídnout cross-platform multiplayer, takže s případnými spoluhráči by to mělo být snazší než v mnoha jiných hrách. Jak to celé dopadne, bychom se měli dozvědět koncem letošního roku, a to na PC a současné i minulé generaci konzolí.