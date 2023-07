Komiksová řežba Hellboy Web of Wyrd předvádí minutu z hraní

12. 7. 2023 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Roguelite akční adventura Hellboy Web of Wyrd uhranula fanoušky komiksů především svou jedinečnou stylizací, která opravdu vypadá jako rozpohybovaný sešit s obrázky. Fakt, že se svým vizuálem hra trefila... do rudého, byl ostatně patrný už v prvním videu, kterým se představila při svém oznámení v rámci loňského galavečera The Game Awards.

Po půlroce ticha nyní přichází čerstvě vydaná upoutávka ukazující další minutu z hraní (ke zhlédnutí výše). Kdo by však od nového traileru čekal nějaký zásadní zvrat či prvek, z nějž by samým překvapením upadl z křesla, odejde s prázdnou. Ne, video de facto jenom potvrzuje to, co už vlastně tak nějak víme: Slavný démon bude rozhazovat sandál panoptiku nadpřirozených zrůd a minimálně po výtvarné stránce zkrátka bude oč stát.

Připomeňme, že Hellboy nebuší do astrálních běsů jen tak z plezíru, má totiž důležitý úkol: V tajuplném sídle The Butterfly House najít zmizelého agenta B.P.R.D. Dům stojí na pomezí světů a jeho dveře vedou do děsivé i fascinující dimenze The Wyrd, kde na rohatého rudocha čeká sbírka hrozivých nestvůr a homunkulů, s nimiž se dle očekávání nepůjde domluvit po dobrém a ke slovu tak přijdou Hellboyovy mohutné pěsti.

Příběh si ve studiu Upstream Arcade psali sami, ale spolupracovali při tom se společností Dark Horse Comics a dokonce i se samotným otcem komiksového Hellboye, Mikem Mignolou. Existuje tudíž jistá možnost, že by hra mohla stát za to i co do zápletky.

Datum vydání Hellboy Web of Wyrd však zatím stále neznáme. Ví se jen, že hra zamíří na PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One i Nintendo Switch.