Kolik utratíte pro Impérium? Space Marine 2 ukazuje obsah na následující rok

28. 8. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli jsem si něco z Warhammeru 40,000 odnesl, tak to, že číslovka neznamená letopočet, ale zhruba cenu, kterou za vyžívání se v temném sci-fi univerzu zaplatíte. Asi by bylo bláhové si myslet, že všemi fanoušky vyhlížený Space Marine 2 prostě jenom vyjde a nebude nás vábit různými balíčky, DLC, season passy a jinými způsoby, jak ve hře utrácet peníze. Saber Interactive si ale zaslouží uznalé pokynutí, protože to zatím vypadá, že zaplatíte pouze za kosmetické předměty a ostatní obsah bude zdarma.

zdroj: Saber Interactive

Jasně, velká část Space Marina 2, a hlavně teda kooperačního PvE a PvP, jistě bude o vytváření vysněného mariňáka. Přesně takové kapituly s takovými barvami, které chcete. Ostatně o tom je z velké části celý tabletopový Warhammer, takže u kosmetických balíčků můžete cítit cukání sáhnout do peněženky. Důležité ale je, že sezóny, obtížnosti, zbraně, režimy a mise přistanou všem najednou a bez dodatečného utrácení. Férový kompromis.

Fanoušci, kteří si hru předobjednali, dostanou DLC Macragge's Chosen, který vám do hry přidá nový skin pro cahinsword, bolt rifle a pravý nárameník, abyste všem ukázali svou loajalitu k domovskému světu Ultramariňáků. Gold a Ultra Edice hry pak budou obsahovat i Season Pass, včetně možnosti hrát hru o 4 dny dříve.

První sezóna hned po vydání bude Saberům sloužit hlavně pro sbírání zpětné vazby, přibude ale podpora ultraširokých monitorů a soukromé PvE lobby. Platící hráči získají balíček kostýmů následnických kapitul Ultramariňáků.

Zajímavější už je sezóna druhá, která je v plánu někdy mezi říjnem a koncem roku. Zdarma opět všichni dostanou novou mapu do PvE, nebezpečný nový druh nepřítele, odemkne se nejvyšší obtížnost a arzenál rozšíří nová zbraň. Majitelé season passu pak dostanou kosmetický balíček s barvami, heraldikou a brněním prvních mezi prvními – Dark Angels. Unikátní zbroj dostanete i pro třídu Bulwark do multiplayeru.

Mnohem více obsahu se dočkáme v příštím roce, počítá se s novými misemi, PvP mapami, hru rozšíří třeba režim hordy a hráčům ochotným pustit nějakou tu korunu přibudou do zbrojnice další kosmetické balíčky založené na slavných mariňáckých kapitulách.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 vychází 9. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S.