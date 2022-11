Kodžima zařízl šťavnatou spekulaci. Death Stranding 2 pro Stadii nikdy neexistovalo

7. 11. 2022 14:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Je to teprve pár měsíců, co internetem kolovaly spekulace, podle kterých mělo být ve vývoji pokračování Death Stranding exkluzivně pro aktuálně končící streamovací službu Google Stadia. Vývoj prý nakonec ale zařízl sám šéf Stadie Phil Harrison s tím, že o čistě singleplayerové hry lidé už nemají takový zájem.

Inu, jedna paní povídala a jak už to tak někdy se spekulacemi bývá, tentokrát nám paní lhala. Alespoň to tvrdí sám tvůrce Death Stranding, Hideo Kodžima. Ten ve svém podcastu Brain Structure řekl, že prý vůbec netuší, kde se tenhle drb vzal, že on sám s Harrisonem o Death Stranding vůbec nemluvil a že to prostě a jednoduše není pravda.

Kodžima kolem spekulace nijak netancoval, neodváděl pozornost jinam, jen ji nekompromisně zaříznul. Ponaučení? Nevěřit automaticky všem internetovým drbům.

Totéž platí o neoficiálních zprávách o případném odkoupení Kojima Productions někým jiným. Není to tak dávno, co se zase šuškalo o tom, že by studio mohla koupit Sony. Ta má s Kojima Productions své zkušenosti: První Death Stranding vydávala na PlayStation 4, a pojistila si tak u Kodžimy krátkou časovou exkluzivitu. Později se hra dostala i na PC.

Kodžima v podcastu prozradil, že nabídky na odkoupení dostává prakticky denně a že některé z nich jsou co do finanční stránky věci až směšně velké. Jenže tvůrci Death Stranding prý nejde o peníze, jen chce dělat hry podle sebe, a dokud bude naživu, žádnou takovou nabídku nepřijme. Takže opět velmi jasné a striktní vyvrácení drbů.