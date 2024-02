Kingdom Come: Deliverance vyjde na Switchi 15. března

21. 2. 2024 15:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Právě proběhlý Nintendo Direct kromě řady dalších odhalení přinesl i zprávu, která je blízká zejména našim luhům a hájům. Šest let staré středověké RPG Kingdom Come: Deliverance od studia Warhorse totiž konečně vyjde i na hybridní konzoli od Nintenda.

Kingdom Come na Switchi vyjde v takzvané Royal Edition, tedy včetně všech rozšíření, a to 15. března. Předobjednávky jsou už spuštěny, již delší dobu navíc víme, že hra na Switch dorazí i s českým fanouškovským dabingem. Nezbývá než doufat, že se na stařičkém hardwaru zopakuje zázrak, který předvedl Zaklínač 3, a že se i Kingdom Come bude na cestách hrát s co nejmenšími kompromisy.