Kingdom Come 2 vylepšuje souboje, kořist i plížení. Obří patch opravuje přes 1000 chyb

14. 3. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Tuzemský hit Kingdom Come: Deliverance 2 dostává první výrazný patch, který opravuje přes tisíc chyb. Výčet všech exterminovaných bugů by vydal na několik stránek a přečíst si je můžete na stránkách hry. My můžeme připomenout nové možnosti hraní a úpravy hratelnosti.

Do středověkého RPG přibyla například možnost úpravy Jindrova účesu a vousů. Na lazebníka narazíte v Želejově na Trosecku a v Kutné Hoře. Vybalancování se dočkala zkáza potravin, poškozování zbrojí, obtížnost kapsářství a třeba hodnoty obrany různých vrstev brnění, aby lépe odrážely realitu.

Vymítačům banditů udělá radost vyšší kvalita kořisti v táborech lapků, držgrešlím zase zlevnění učitelů schopností. Příjemnější by měl být zážitek z kování, ale taky ze soubojů. Řetězené útoky dávají větší pecky, vyšší poškození budou činit taky dřevcové zbraně.

Velkou porci oprav si vysloužilo i plížení a systém zločinů. NPC by měla reagovat přirozeněji na zvuky a taky přestanou tolik vyšilovat, když vás načapají ve své posteli. Pokud se postavy přichomýtnou k násilí, nebudou zbytečně postávat na místě a dají se na útěk.

Vývojáři a vývojářky z Warhorse se zaměřili i na vylepšení denních rutin obyvatel obou map, stejně jako na některá kosmetická zkrášlení. Lépe by měl třeba vypadat model hradu Trosky z dálky. Vesnice na Trosecku se také dočkaly rozmanitější hudby.

Jednodušší by mělo být levelování střelby, zatímco cvičení boje nablízko by mělo trvat trochu déle. Perky, schopnosti a buffy se dočkaly pořádného vybalancování, čímž mizí některé způsoby, jak hru rozbít. Do hry ale přibylo nové oblečení a výbava pro tichošlápky, takže bude lepší hrát za tiché zabijáky. I když... NPC zabíjená ze zálohy mohou častěji křičet a přitáhnout nežádanou pozornost.

zdroj: Vlastní

Kingdom Come: Deliverance 2 se ve verzi 1.2 dočkalo taky vylepšeného výkonu a stability, například na tržištích v Kutné Hoře a v hromadných bitvách. Načítání obou úrovní se zkrátilo v průměru o 15 vteřin. A nakonec vůbec nejdůležitější oprava: Zpráva o tom, že při jízdě na koni nemusíte držet klávesu W, se zobrazí ve hře jen jednou. Patch je k dispozici už nyní na všech platformách.