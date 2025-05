Kingdom Come 2 v číslech: 3 miliony kopií, miliardy ukradených grošů a 387 milionů hodin na šrot

5. 5. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Výlet do středověkého Českého ráje a Kutnohorska slaví na všech frontách. Kritici Kingdom Come: Deliverance 2 obecně milují, hráči jakbysmet. Už to samo o sobě znamená pro Warhorse úspěch, který potvrzují silná čísla z prodejů. Titulu se během prvních dvou týdnů povedlo překonat laťku 2 milionů prodaných kopií, k nimž se teď přidal další milion.

Středověké trampoty Jindřicha a pana Ptáčka tedy během prvních tří měsíců zvládly do světa poslat 3 milióny kopií hry, čímž se zařadily mezi nejprodávanější digitální hry letoška. Aktuálním králem je sice s velkým náskokem a 10 miliony Monster Hunter Wilds, ale Kingdom Come: Deliverance 2 bere hned stříbro. Respektive se o něj svým způsobem dělí s Assassin's Creed Shadows, u kterého se ale mluví o hráčích, nikoliv prodejích.

zdroj: Vlastní

Studio s oznámením ještě do světa vypustilo několik dodatečných statistik. Mimo jiné uvedlo, že má Jindřich zálibu v nepleše, jelikož vypáčil už téměř 195 miliónů zámků. Díky tomu ukradl 38,51 miliard předmětů v hodnotě 2,43 bilionu grošů. Z kapes nebohých postav si mezitím odnesl 132,31 milionů předmětů v hodnotě 107,94 miliard grošů.

Češi asi nebudou rádi za nelichotivou statistiku, z níž vyplývá, že je hlavní postava spíše milovníkem vína (31,2 milionů vypitých lahví) nežli piva (24,6 miliónů). To jí pomohlo k tomu, aby mohla strávit 387 milionů hodin tzv. „na káry“, během nichž usmrtila 4,01 milionů postav. Navíc má štěstí v kostkách, jelikož náš švarný jinoch vyhrál 67 % ze všech partií.

Vydání druhého dílu pak, zdá se, pomohlo i jedničce. Tým uvedl, že zvládla prodat 10 milionů kopií, což znamená, že se za několik posledních měsíců povedlo mezi lidi dostat další dva miliony.

Fanoušci se každopádně mohou pomalu těšit na první rozšíření Štětce se smrtí, které vyjde v polovině května s další bohatou aktualizací. Na podzim pak naváže Odkaz kovárny, zatímco v zimě dorazí Mysteria Ecclesiae se šířením smrtelné epidemie.

Kingdom Come: Deliverance 2 najdete na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Rozšíření jsou součástí Expansion Passu, zatímco dodatečné obsahové aktualizace jsou zdarma.