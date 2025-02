Dva týdny, dva miliony. Kingdom Come: Deliverance 2 se prodává jako rohlíky

Kingdom Come: Deliverance 2 prodalo první milion kopií během 24 hodin od vydání, další milion do dvou týdnů. Pro české studio Warhorse jde o obrovský úspěch (který zdaleka nekončí), vývoj se zaplatil během jediného dne.

Two million copies in under two weeks! A toast to you all for making #KCD2 a triumph! pic.twitter.com/Swe7sL4lgc