Keltská strategie od Jindry Skeldala vyjde v lednu

18. 12. 2024 11:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Kombinace hexů, realtime strategie a roguelike prvků? Ještě opepřené o kontext Galských válek Julia Caesara? Studio Random Worlds, za kterým stojí Jindřich Skeldal, se rozhodně nebojí experimentovat a jejich chystaný počin Tribe Nation vypadá zajímavě. Kombinace relativně malé mapy, rozhodování v reálném čase a znovuhratelnosti působí svěže.

Stanete se velitelem jednoho z galských kmenů, které se snaží zabránit masakru ze strany Římanů a pokud možno zajistit i třeba nějaké vítězství. A pokud se vám to nepovede, pořád máte šanci zkusit to znovu, protože je to přece roguelike! Což je ostatně i myšlenka stojící za hraným trailerem, který zároveň oznamuje datum vydání, stanovené na 16. ledna 2025.

zdroj: Random Worlds

Jsem zvědavý na to, v jakém tempu hra pojede, protože když vidím hexy, samozřejmě staromilsky chci tahovku. Na druhou stranu Tribe Nation vypadá, že by se měla opírat právě o pozvolné RTS tempo, které doplňuje neznámo spočívající v tom, že každý průchod jinak zamíchá mapou, umístěním nepřátel a podobně. Kromě válčení se budete muset starat o dostatek surovin, trénink svých bojovníků a řešit i občasné příběhové sekvence. Tribe Nation působí jako příjemný start do nového roku, přičemž si už můžete zkusit i demo na Steamu.