Když pandemie zavře skutečná divadla, fanoušci je otevřou ve Falloutu 76

Současná pandemie sice má moc zavírat divadla, ale nic na světě nezabrání umění, aby přetrvalo. Když covid-19 znemožní navštívení živého představení ve skutečném divadle, musíme si na něj zajít do alternativního prostředí. Třeba postapokalyptické pustiny zvané Appalachia, kterou najdete v multiplayerové hře Fallout 76.

V ní existuje divadelní spolek The Theatre Company, který v oblasti buduje divadla a sehrává v živém přenosu skutečná představení. Tento soubor má za sebou již Hamleta, Mechanický pomeranč a West Side Story. Jeho dosud největším kusem se ale stal Macbeth od Williama Shakespeara.

Někteří z členů divadla vybudovali scénu, další se postarali o její nasvícení a ozvučení, přičemž samotnou hru zkrácenou na 40 minut odprezentovali herci skrze herní postavy, se kterými se dokonce odebírali do zákulisí, aby si tam mohli změnit kostýmy.

Z vystoupení existuje záznam, takže se na celou divadelní hru můžete podívat. Trochu ji kazí zběsilé přestřelky, ke kterým dochází za zdmi divadla, ale co také čekat od nemilosrdné pustiny, ve které se parta nadšenců snaží uchovat kulturní dědictví.

V The Theatre Company nelení a už se připravují na další vystoupení, kterým se stane Louskáček.

Working on Tchaikovsky's "The Nutcracker" at our Bolshoi Theatre. pic.twitter.com/TeHBfZ3Wkj