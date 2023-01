Karetní Marvel Snap nastiňuje budoucnost. Čeká ho spousta novinek

3. 1. 2023 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Zrovna dnešním dnem do chytlavé karetní hry Marvel Snap dorazila další sezóna, která se tentokrát věnuje takzvané Zemi Barbarů (v originále Savage Land), tedy zvláštní části polárního kruhu, kde vládne tropické klima a prohání se zde prehistorická zvířata. Díky tomu půjde získat nové postavy v podobě šavlozubého tygra Zabu či lidského ptakoještěra Saurona, ale také další varianty karet hrdinů, jako je sličná Storm, případně „marvelovský Tarzan“ Ka-Zar. To vše doplněné o zcela nové lokace s unikátními efekty.

Tvůrci zároveň stále pracují na dalších výraznějších změnách, které se snad pozitivně odrazí na celkovém zážitku. Tyto chystané novinky byly představeny ještě před koncem uplynulého roku, a to hned ve třech kategoriích.

První kategorie obsahuje novinky, které se do hry dostanou už velice brzy (pravděpodobně do měsíce), jelikož se nachází ve finálních fázích vývoje. Jmenovitě se jedná třeba o přidání očekávané možnosti, díky které půjde napřímo vyzvat kamaráda, a nemusíte tak bojovat s pouhými náhodnými „kolemjdoucími“. Zároveň tento režim přinese poněkud alternativní průběh zápasu, kdy hráči budou mít deset životů, které se snaží dostat na nulu.

Chystané změny také jistě potěší hráče, kteří na začátku svého sběratelského putování zvolili ve hře špatné jméno. To si totiž konečně půjde změnit. Své pořádné zásluhy navíc získají autoři obrázků na kartách, jejichž jména si nově půjde prohlédnout v detailním pohledu na kartu, stejně jako Infinity módy daného kusu. K věcem, které se v brzké době dočkají svého přidání, ještě patří podpora ruštiny a vietnamštiny.

Nyní ale už k druhé kategorii, tedy k novinkám, které jsou ve vývoji a do hry se dostanou trochu později. Minimálně jedna z nich může potěšit hráče na PC: Uživatelské rozhraní, které by podporovalo širokoúhlé monitory. Změny nastanou i v rámci režimů, kdy dorazí třeba nehodnocené zápasy, v nichž se nemusíte bát, že ztratíte své těžce vybojované krychličky a rank. Změny nastanou i v zápasech hodnocených, do kterých by se měl zabudovat bojový režim, který bude nejdříve představen právě ve hraní s přáteli.

Zajímavou funkcí pak rozhodně budou „chytré balíčky“. To by mělo o poznání ulehčit jejich stavbu: Vyberete si jen několik karet a následně jednoduše kliknete na tlačítko, které za vás vybere zbylé karty z vaší sbírky, které se k nim hodí. Pokud si člověk tedy nechce hledat různé návody, pravděpodobně se bude jednat o skvělou vychytávku.

Každopádně nyní už ke kategorii poslední. Ta sestává z věcí, které existují pouze jako koncept, tudíž jejich finální podoba je ještě diskutována a reálně není jisté, zda se do hry někdy dostanou. V tomto výčtu lze nalézt věci, jako jsou guildy, sběratelské emotikony, mytické varianty karet, podpora gamepadů pro PC verzi, vylepšení sezónních truhliček s odměnami, žebříček Infinity ranku či různé in-game eventy.

Nebude toho jednoduše málo. Pokud jste se do hry ještě stále nepustili, můžete si ji zdarma zahrát na PC a zařízeních se systémy Android a iOS.