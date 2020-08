Karate Kid se vrací na scénu v nové hře

26. 8. 2020 12:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je až nechutně šokující, že jsem v redakci zjevně jediný, kdo si pamatuje věhlas filmové ságy Karate Kid. Snímek z roku 1984, kde v eponymní roli figuroval Ralph Macchio, jenž trénoval pod vedením senseie Mijagiho, aby pokořil zlého Johnnyho (William Zabka), zástupce dódža Kobra Kai, je přece jednoznačnou kultovkou.

Příběh měl vše – lásku, karate, natírání plotů, vyberte si. A i když pozdější díly šly s kvalitou výrazně dolů a například existence díla The Next Karate Kid s Hillary Swank v hlavní roli unikala dosud i mně, mohu parafrázovat jistou českou dívčí skupinu a prohlásit, že vzpomínky zůstanou.

Na to ostatně sázejí i vývojáři chystaného titulu Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues. Ti slibují doslova epickou rubačku, v níž Daniel LaRusso a Johnny Lawrence znovu změří síly, nebudou na to však sami.

Celkem dostaneme k dispozici osm hratelných postav s propracovaným soubojovým systémem, komby a ultimátními útoky. Lákavou možností je volba mezi Mijagi-Do Karate a Kobra Kai, příběh tedy budeme moci sledovat z obou stran.

Zajímavým prvkem mají být RPG statistiky a možnost odemknout 40 unikátních skillů a upgradů. To vše v 28 misích odehrávajících se ve slunném Los Angeles. Bonbónkem pro fanoušky je přítomnost původních herců, kteří postavám propůjčí své hlasy.

Hra vyjde na PlayStation 4, Xbox One a Switch 27. října letošního roku.