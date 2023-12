Jurský park konečně dostane regulérní drsný survival

8. 12. 2023 4:43 | Novinky | autor: Adam Homola

Jestli někde opravdu nechcete trávit dovolenou, je to Isla Nublar. Bohužel, jinak to nejde a na tenhle (nebo jiný, velice podobný) ostrov se herní a filmové projekty vydávají pořád dokola. Koukat na dinosaury je prostě příliš velká zábava. V Jurassic Park Survival to ale moc švanda nebude, protože jak už název napovídá, budete se snažit především přežít.

Takže žádný roztomilý tycoon se stavěním parku, žádné edukativní minihry, ale drsný survival, který vlastně nakonec perfektně respektuje předlohu. O čem jiném, než o snaze přežít, vlastně filmy jsou? Obzvláště ten první, kdy jde místy skoro až o thriller či horor.

Jurassic Park Survival bude vycházet především z prvního filmu, absolutní klasiky Stevena Spielberga z roku 1993. Hra se bude totiž odehrávat pouhý den po událostech filmu, tudíž tu na ikonické postavy už nenarazíte, ale o ikonické lokace a dinosaury nouze nebude. Už první trailer naznačuje celou řadu dobře známých míst a legendárních scén, včetně té se světlicí. A pokud nevíte o čem mluvím a co Survival ukazuje, mazejte si doplnit filmové vzdělání.

O samotném herní náplni nám toho vývojáři zatím ale moc neřekli. Tvůrci ze studia Saber prozradili snad jen to, že půjde o singleplayerovou akční adventuru z pohledu první osoby a že budete hrát za vědkyni, doktorku Mayu Josshi, které se z ostrova nepodařilo dostat.

Dinosaury v Survival nebudete asi tak úplně střílet brokovnicí – primárně je budete muset přechytračit, odlákat a ve vhodné chvíli vzít nohy na ramena. Prim tak bude hrát stealth a vaše vynalézavost, což zní popravdě mnohem zajímavěji, než kdyby to měla být regulérní střelnice.

Jurassic Park Survival se chystá na současnou generaci konzolí a PC, ale datum vydání tvůrci zatím neprozradili.