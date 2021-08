Jurassic World Evolution 2 vyjde za dva měsíce

26. 8. 2021 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Listopad se nám začíná plnit zajímavými tituly. Poté, co pátého dne v měsíci vyjde Call of Duty: Vanguard, nadejde den devátý, kdy se vedle Forzy Horizon 5 objeví i Jurassic World Evolution 2, prehistorický tycoon inspirovaný celou filmovou ságou okolo Jurského parku. A vypadá to, že by dvojka mohla být pravověrným pokračováním.

Druhý díl úspěšné budovatelsko-manažerské strategie láká na 75 dinosaurů, z nichž si většinu budete muset opět objevit, vyzkoumat a nechat vylíhnout v laboratoři. Novinkou budou létající stvoření a vodní bestie, které se prezentují v novém traileru.

Ale pouze nová zvířata by na pokračování nestačila. Tentokrát už tak nejste upoutaní jen na tropické souostroví Muertes, ale podíváte se i do pevninských lesů a pouští, přičemž každé z prostředí přináší vlastní výzvu.

Projdete si novým režimem kampaně, která po příběhové stránce naváže na události dosud posledního snímku Jurský svět: Zánik říše. Budete za doprovodu Claire Dearing (s hlasem Bryce Dallas Howard) a Dr. Iana Malcolma (s hlasem Jeffa Goldbluma) putovat po Spojených státech amerických a budovat nová zařízení pro zdivočelé dinosaury.

Možná ještě lákavější bude mód Chaos Theory, v němž prožijete scénáře vycházející ze všech pěti filmů s tím, že tyto scénáře uskutečňují myšlenky, které jsou ve filmech zmíněné, ale nakonec na ně nedošlo. A pro hráče, kteří se neradi svazují, nebude chybět sandbox.

Jurassic World Evolution 2 vyjde 9. listopadu na PC, PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X|S. Standardní edice vás vyjde na 60 eur, deluxe edice na 70 eur a přihodí k té základní pět dinosaurů a trojici skinů vozidel. Předobjednávky běží a k oběma edicím vám zajistí další tři skiny vozidel inspirované filmem Ztracený svět: Jurský park.