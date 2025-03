Jste dost chytří na hraní Hell is Us? Bizarní akce vás nepovede za ručičku

7. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ze znepokojivé akční adventury Hell is Us se stává můj černý kůň letošního roku. Jednak mě fascinuje znepokojivý design, ale hlavně mě láká, jak se bývalí vývojáři Deus Ex vrací k prvopočátkům herního designu – spoléhají, že jejich hráči nejsou hloupí a nepotřebují pořád nějaké nápovědy, navádění k cílům a jiné berličky. Hell is Us vás nechá bloudit, přijít si na řešení hádanek na vlastní pěst a nebude se s vámi mazat. V dnešní době her, které vám jdou na ruku, velmi osvěžující přístup!

Dokládá to i nejnovější 6minutová ukázka z hraní (ke zhlédnutí výše), která představuje neotřelou hratelnost a orientaci v občanskou válkou zdevastovaném světě. Nebude vás provázet žádný kompas, seznam úkolů, nebudete mít po ruce ani mapu.

„Souboje tvoří jen 50 % celkového zážitku. Druhá polovina hry je o objevování, průzkumu a radosti, která s tím souvisí. Tyto prvky hrají klíčovou roli ve vaší cestě,“ vysvětlil kreativní ředitel Hell is Us, Jonathan Jacques-Belletête. „Na rozdíl od tradičních her Hell is Us nestaví na ukazatelích úkolů nebo předem daných trasách. Nenajdete tu žádný magický kompas, který by vám ukazoval správnou cestu, ani deník s přesným seznamem úkolů a jejich pořadím. Místo toho vás hra pobízí k tomu, abyste se řídili vlastní intuicí, objevovali stopy přirozeně a sami si vytvářeli cestu dobrodružstvím.“

Musíte si zkrátka skládat jednotlivé střípky dohromady, domýšlet si, sbírat informace od rozličných bizarních obyvatel nebo z designu prostředí... důvěřovat instinktům. Když ve vesnici Jova hledáte kováře, nesvítí vám na obrazovce ukazatel, musíte se doptat jiných lidí nebo prostě hledat budovu, která vypadá jako kovárna.

I díky akčním soubojům mě napadá přirovnání k Dark Souls (já vím, jak originální). Právě průzkum a hledání různých zkratek, cestiček a domýšlení si kryptického příběhu mi naprosto učarovalo. A Hell is Us by mohl být velmi podobný případ hry, která vás nechá objevovat její kouzlo po svém.

Hell is Us vychází 4. září na PC, Xbox Series X/S a PlayStation 5.