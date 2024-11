Jízdní řád GTA VI se nemění. Pořád se počítá s podzimem příštího roku

7. 11. 2024 15:35 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Neuvěřitelných 12 let. Tak dlouhá bude mezera mezi GTA V a Grand Theft Auto VI, pokud věci půjdou, jak mají v Rockstaru v plánu. Nicméně šéf Take-Two Strauss Zelnick v televizi CNBC fanoušky ujišťuje, že i přes odklady a klopýtnutí v minulosti je plně přesvědčený o tom, že jedna z nejočekávanějších her historie vyjde na podzim příštího roku.

„V případě tak mimořádného titulu, který čelí mimořádným očekávaní, nám nejde ani tak o technickou odladěnost, jako spíš o vytvoření zážitku, který nikdo předtím nezažil. V tom jsou v Rockstaru perfekcionisti, přičemž jde o velmi těžko objektivně měřitelnou metriku,“ říká Zelnick. A mimořádná očekávaní jsou skutečně na místě, protože s prodanými 205 miliony kopiemi je GTA V druhou nejprodávanější hrou všech dob.

Ve stejném fiskálním roce, tedy od dubna 2025 do března 2026, mají pod Take-Two vyjít i Borderlands 4 a Mafia: The Old Country, parazitovat si ale na zákaznících nehodlají. „Je myslím zřejmé, že nikdo nechce velké tituly vydávat ve stejném období,“ poznamenal šéf jedné z nejbohatších videoherních společností. Logicky tak GTA VI bude mít celý podzim a předvánoční obodí jenom pro sebe. S Mafií a Borderlands tak nejspíš můžeme počítat až napřesrok.

Otazník zatím visí i nad PC verzí GTA VI, která zatím nebyla oznámena. Zločinecký simulátor se chystá pouze na PS5 a Xbox Series, i když se stejně jako v případě pátého dílu počítá s tím, že počítačová verze dorazí později.

„Pokud máte skvělé hry, publikum se vždycky objeví, takže nám záleží na tom, abychom byli na co největším počtu platforem. Pokud jedna bude ztrácet atraktivitu, vždycky tady budou ostatní. V PC vidíme velký potenciál - hlavně proto, že jde o otevřenou platformu. PC navíc bude pro konzole čím dál důležitější a pro nás není vůbec obtížné jej podporovat. Technologie máme, a pokud je publikum dostatečně velké, dokážeme dělat hry na cokoliv,“ řekl Zelnick již dříve investorům.