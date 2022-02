Jistoty se hroutí. Příští rok pravděpodobně nevyjde Call of Duty

24. 2. 2022 14:56 | Novinky | autor: Pavel Makal

I v herním světě pomalu přicházíme o dříve neochvějné jistoty. Jednou z nich je série Call of Duty, která od roku 2005 s železnou pravidelností vycházela každý podzim, na jejím vývoji se střídala trojice hlavních studií a až do letoška nevynechala jediný ročník. To se má ale v příštím roce změnit.

Podle zdrojů Bloombergu, které mají být se situací blízce obeznámeny, sice letos ještě nové Call of Duty vyjde podle plánu (bylo ostatně již oznámeno, půjde o další pokračování subsérie Modern Warfare a pracuje na něm studio Infinity Ward), příští rok ale dojde k bezprecedentnímu vynechání.

Důvodem mají být především neuspokojivé prodeje loňského Vanguardu, které zaznamenaly 40% pokles oproti Call of Duty: Black Ops Cold War z roku 2020. Studio Treyarch, které ho má na svědomí, údajně momentálně pracuje na free-to-play hře pod značkou Call of Duty, která vyjde během zmíněné pauzy. Není úplně jasné, jakým způsobem bude navazovat na už existující free-to-play element značky, Call of Duty: Warzone.

Právě populární, i když v problémech se potácející battle royale má letos místo tradiční aktualizace dostat plnohodnotný druhý díl, který zřejmě vyjde společně s novým Modern Warfare. Údajně má jít o přelom v rámci žánru, zatím ovšem bez bližších detailů.

Vydavatelství Activision Blizzard se ke zveřejněným spekulacím vyjádřilo v tom smyslu, že má pro hráče na příští období v přípravě řadu prémiových i free-to-play titulů. Ve vágním prohlášení ovšem chybí popření toho, že by příští rok plnohodnotné Call of Duty nemělo vyjít.