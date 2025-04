Jindra jako pasažér party busu ve Fortnite? Úniky naznačují zajímavé spojení značek

14. 4. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Dá se očekávat, že když spojíte dva hity, logicky z toho musí vzejít hit ještě větší. Zdá se, že přesně tímto moudrem se řídí i lidé z Epic Games, kteří do Fortnite neustále sypou zásobu kosmetických doplňků a unikátních eventů, jež přináší materiál z jiných populárních značek. A vypadá to, že teď přijde na řadu Jindra a Ptáček.

V nejnovější epizodě podcastu XboxEra přišel leaker Shpeshal Nick s docela dlouhým seznamem postav a značek, které se mají v battle royale akci časem objevit. Největší zajímavostí je, že na něm figuruje i Kingdom Come: Deliverance II, z něhož má dorazit hned několik postav. Nedošlo k jejich upřesnění, nicméně Jindra a pan Ptáček budou asi jistotou. Ale třeba je doprovodí i Kateřina, zatímco praví srdcaři doufají v Boženu.

zdroj: Epic Games

Kromě středověkých zástupců se má svého virtuální zvěčnění dočkat i Jack Black, paradoxně ale nikoliv ve spojení s filmovým Minecraftem. Útok na peněženky rovněž podniknou postavy ze série Death Stranding, nová iterace Doom Slayera z Doom: The Dark Ages nebo Agent 47 ze značky Hitman.

Dodatečný obsah údajně dorazí i ze světa Tony Hawk Pro Skater. V tomto případě nejde pouze o skiny, ale rovnou o speciální event. Sice se neví, co přesně nabídne, ale dá se předpokládat, že by se hráči mohli dočkat nějakých těch triků na skatu/hoverboardu. Zároveň by se nabízela myšlenka, že ke spuštění eventu dojde 11. července, což je datum vydání Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Též se chystají skiny dalších postav z rubačky Mortal Kombat nebo NBA. Na seznamu jsou i další hrdinové a hrdinky ze soupisky Marvelu, jež tentokrát dostanou pixel artovou péči. Výčet uniklých novinek uzavírají Billy a Jimmy z kultovního Double Dragon.

Samozřejmě je potřeba brát nepotvrzené informace s rezervou, ale vzhledem k tomu, že o nich následně napsal i známý insider Tom Henderson pro server Insider Gaming, pravděpodobně na nich bude něco pravdy. S jistotou uvidíme až s oficiálním představením.