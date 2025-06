Jihokorejský thriller Mudang: Two Hearts by mohl být nový Metal Gear

11. 6. 2025 16:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jihokorejské studio EVR představilo připravovanou hru Mudang: Two Hearts – ambiciózní stealth akci s nádechem politického thrilleru a hratelností připomínající Metal Gear Solid. Hlavní myšlenka? Co by se stalo, kdyby se Severní a Jižní Korea opět spojily do jednoho státu? A co kdyby přesně v den podepsání sjednocovací dohody došlo k teroristickému útoku na jihokorejský parlament? Témata, která v současné geopolitické situaci nejen na Korejském poloostrově silně rezonují a mají ten správný, až clanceyovský nádech.

Hráči se chopí dvou hlavních postav s naprosto odlišným příběhovým pozadím. Na jedné straně stojí Ji Jeongtae – špičkový agent severokorejských speciálních sil, který se snaží proniknout přes nepřátelské linie a odhalit pravdu o spinknutí. Na straně druhé je tu pak Gavi, popová hvězda a idol, který je v neustálém středu veřejného zájmu a který se nečekaně ocitne uprostřed diplomatického komplotu. Oba příběhy se postupně propojují a vedou ke znepokojivému odhalení.

Hratelnost klade důraz na otevřený přístup – mise lze řešit různými způsoby, kdy budete mít k dispozici širokou škálu možností. Patří mezi ně například interakce s prostředím, rozmanitý arzenál zbraní a pomůcek (včetně EMP, granátů, nástrah nebo nočního vidění), a také propracovaný systém boje na blízko, který nabízí smrtící i omračující techniky.

Vývojáři slibují i pokročilou umělou inteligenci nepřátel, kteří reagují na chování hráčských postav v reálném čase. Pokud se někde něco nezdá a spatří například vypnuté světlo, bezvládné tělo nebo podezřelé zvuky, protivníci se začnou organizovat, prohledávat okolí a spustí poplach. V přestřelkách se mají snažit o obchvat a spolupráci. A taková plíživá akce, navíc z moderní doby, tady po absentujícím Metal Gearu a Splinter Cellu výrazně chybí!

Smlsnete si také na akčních filmečcích, větveném příběhu, který ovlivní vaše rozhodnutí, ale i na soubojích s bossy. Mudang: Two Hearts dorazí v průběhu roku 2026 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.