Ježek Sonic oslaví 30. narozeniny remasterem, retro kolekcí a novou hrou

28. 5. 2021 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včerejší večer byl pro videoherní svět pořádně vydatný. Vedle streamu Dying Light 2 a streamu Horizon Forbidden West proběhl ještě stream Ježka Sonica, který příští měsíc oslaví své 30. narozeniny. A podobně jako Mario se i splašená modrá koule při této příležitosti dočká mnoha produktů včetně merche. Nás ale zajímají především hry, kterých je na cestě hned několik.

Předně se chystá nová hra od původního studia Sonic Team, které se dočkáme v roce 2022 na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Switchi. V tuto chvíli neznáme ani jméno hry, natož jakékoliv podrobnosti. Dostáváme pouze první teaser, v němž Sonic uhání lesem:

zdroj: Sega

O něco dřív dostaneme remaster deset let starého titulu Sonic Colors. Ten původně vyšel na konzolích Wii a DS od Nintenda, ale s modernizovanou verzí Sonic Colors: Ultimate se podívá na mnohem širší portfolio platforem. Vedle Switche počítejte s počítači, PlayStationem 4, Xboxem One a Xboxem Series X/S.

V tomto případě už jsme o něco zásobenější. Dostáváme plnohodnotný trailer (níže), pár obrázků (galerie výše) a příslib vyššího rozlišení (až 4K), vylepšení hratelnosti, přepracování ovládání či nového režimu Rival Rush.

zdroj: Sega

Z příběhového hlediska se proběhnete mezihvězdným zábavním parkem doktora Robotnika. O remaster se stará studio Blind Squirrel Entertainment, které má na svědomí třeba Mass Effect: Legendary Edition.

A do třetice všeho dobrého se na nás řítí Sonic Origins – kolekce několika prvních dílů série Sonic z počátku 90. let uzpůsobená moderním systémům. Můžete se těšit na Sonic the Hedgehog 1, 2, a 3 spolu se Sonic the Hedgehog CD a Sonic & Knuckles. V případě kolekce neznáme platformy ani datum vydání, ale víc informací se máme dozvědět letos.