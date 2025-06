Jen týden před vydáním MindsEye odchází ze studia vedení

4. 6. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Sci-fi městská akce plná velký jmen, velkohubých prohlášení a kontroverze. Jestli si svět bude MindsEye pamatovat i jinak, se ukáže příští týden, kdy hra vyjde. Mezitím na sebe titul poutá spíše nedůvěru – od nepřesvědčivého vizuálu přes téměř neexistující marketing a konspirační prohlášení až po odchod vedení studia. V těchto dnech totiž ze studia Build a Rocket Boy odešel vedoucí právního oddělení Riley Graebner a CFO Paul Bland.

„Po tři a půl roce se moje kapitola v BARB uzavírá. Jsem hrdý na to, čeho jsme společně dosáhli. Za tu dobu jsme víc než zdvojnásobili velikost firmy na více než 450 zaměstnanců, spustili jsme několik produktů po celém světě a od základů vybudovali právní tým i provozní strukturu s důrazem na systém a automatizaci. Na to, co mě čeká dál, se nesmírně těším — zatím ale ještě chvíli v režimu utajení,“ říká Graebner na profesní síti LinkedIn.

Na stejné platformě si bystré oči fanoušků všimly i faktu, že ve studiu k červnu skončil i finanční ředitel Paul Bland. Ten mezitím stihl ze sociální sítě odstranit svoji fotku a zkrátit si příjmení na B. MindsEye tak dostává další reputační rány ještě před startem. Vrcholné vedení většinou neodchází po letech práce na projektu, ve který věříte a předpovídáte mu úspěch.

Jestli se Lesliemu Benziesovi (GTA III až GTA V) podaří stvořit futuristický městský thriller, se ostatně dozvíme za necelý týden. Thriller v pouštním městě MindsEye vychází 10. června na PC, PS5 a Xbox Series X/S.