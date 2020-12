Jednou z prvních her příštího roku bude návrat mlátičky se Scottem Pilgrimem

8. 12. 2020 14:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 2010 vyšla mlátička Scott Pilgrim vs. The World: The Game doprovázející filmovou adaptaci stejnojmenného komiksu. Jenže po čtyřech letech se po hře slehla zem a po dlouhých šest let nebylo možné si ji pořídit. Vše se změní již v lednu, kdy se hra vrátí na pulty obchodů v kompletní edici.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition, jak zní celý název nadcházející hry, je akční mlátičkou, v níž titulní hrdina čelí sedmi bývalým své milé Ramony a jejich neochvějné touze po pomstě. Scott je spolu se svými přáteli a kolegy muzikanty musí jednou provždy vyřídit v rámci nelítostných soubojů.

Předností kompletní edice je účast všech dříve vydaných rozšíření, díky nimž se z vaší přítelkyně Kudlanky Chau a spolubydlícího Wallace Wellse stanou hratelné postavy. O hudbu se znovu stará skupina Anamanaguchi, za animacemi stojí Paul Robertson a cutscény má na svědomí sám tvůrce Scotta Pilgrima Bryan Lee O’Malley.

zdroj: Ubisoft

Hru můžete odehrát sami, případně se k vám kdykoliv mohou připojit až tři další kamarádi v rámci online, ale i gaučové kooperace. Nabízí se i řada dalších kooperativních módů jako Boss Rush a Survival Horror, případně kompetitivní PvP bitvy, battle royale a různé minihry.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition vyjde 14. ledna na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S, Switchi, Stadii a v rámci předplatného Ubisoft+.