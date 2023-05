Jedna ze schopností v Tears of the Kingdom byla původně cheat

15. 5. 2023 11:40 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nová The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom na sebe nechala čekat dlouhých šest let a hodnocení se téměř bez výhrady shodují, že jde o skutečnou evoluci předchozího dílu Breath of the Wild. Předně k tomu dopomáhá nová sada Linkových schopností, která umožňuje kreativní řešení hádanek, zdolávání terénu a v neposlední řadě i stavbu bizarních mechanismů.

Přitom Ascend, jedna ze schopností, která vám umožní „proplout“ stropem nad vámi a vynořit se na druhé straně, má své kořeny ve speciálním vývojářském módu a původně byla v podstatě cheatem. V rozohovoru pro Polygon to prozradili šéf vývoje hry Hidemaro Fudžibaši a producent Eidži Aonuma.

„Při průzkumu tunelů a jeskyní jsem často používal debugový nástroj, abych se nemusel podzemím vracet a rovnou se dostal na povrch. A to mě přivedlo na myšlenku, že něco podobného by mohlo být i ve hře a abych byl přímý a upřímný: Podvádění může být zábava, tak jsme se rozhodli tuto schopnost implementovat i do Tears of the Kingdom,“ přiblížil původ teleportační magie Fudžibaši.

zdroj: vlastní video redakce

Zavádění podobných mocných nástrojů sice hráčům pomůže zdolat celou řadu překážek, na druhé straně ale vývojářům a vývojářkám staví do cesty nové. „Když někomu dáte možnost kdekoliv procházet stropem, musíte počítat se spoustou eventualit. Musíme se třeba ujistit, že neexistují lokace, kde projdete střechou do prázdna, protože se nenačtou data nebo něco podobného,“ vysvětluje Aonuma.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vyšlo minulý týden exkluzivně na Nintendo Switch a nejen podle Pavlovy, ale i světových recenzí jde o jasného kandidáta na hru roku.