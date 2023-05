Jak hodnotí ve světě – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

12. 5. 2023 13:20 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Nová Zelda je naprostá pecka. Říká to nejen Pavel v naší recenzi, ale shodne se na tom i drtivá většina herních médií a kritiků. Na agregátu Metacritic momentálně svítí číslovka 96, což je sice o jeden bod méně než předchůdce Breath of the Wild, ale celý řada recenzentů si pochvaluje, kam až Nintendo v Tears of the Kingdom dokázalo formuli otevřeného světa posunout a jak bravurně na ni vystavělo nové herní mechanismy a lásku k objevování a dobrodružství.

„Mám pocit, že Tears of the Kingdom nikdy nedokončím. Pokaždé, když si myslím, že jsem všechno objevila, hra ukáže nové mechaniky a oblasti. Doma vidím nepořádek a přemýšlím, jak by se ve hře dal pospojovat dohromady. Děti se mnou sledují Linkova dobrodružství a všichni křičíme, když mě pronásleduje děsivé monstrum, složené z drásavých rukou. Nedávno jsem na letišti, obklopená znuděnými lidmi zírajícími do svých telefonů, byla tak pohlcená labyrintem, který jsem našla na okraji mapy, že jsem málem zmeškala svůj odlet.“

„Tears of the Kingdom je nepopsatelné pokračování jedné z nejlepších her vůbec a přitom je téměř v každém ohledu lepší. Ať už to jsou drobná vylepšení, opravdu nápaditý a zajímavý příběh nebo kreativní mechanismy stavění. Hra předělává známá místa a zároveň představuje nové lokace natolik rozlehlé, že mě donutily pochybovat o velikosti Breath of the Wild. V Tears of the Kingdom je až znepokojivé množství úkolů, záhad k odhalení a nádherných rozptýlení. Nintendo navázalo na triumf triumfem, vysoko nad rámec očekávání zvětšilo a rozvinulo už tak plný svět a zvedá laťku ještě výš do oblak.“

„Tears of the Kingdom je čisté nepopsané plátno vaší kreativity, kniha, do které píšete vlastní příběhy, svět, ve kterém tvoříte své legendy. Vše, co do ní investujete, vám několikrát vrátí a láká k přelétávání, hrabání, stavění, řešení, procházení a prozkoumávání.“

„Přestože se odehrává na stejné mapě jako Breath of the Wild, Tears of the Kingdom se dostatečně odlišuje od svého předchůdce díky novým schopnostem a mechanismům, aby se vydávalo za plnohodnotné pokračování. Jeho obří otevřený svět působí zaplněně a láká k prozkoumávání, aniž by vás zahltil změtí ikonek, kdy většina hratelnosti stojí na kombinaci zábavné fyziky a herních mechanismů než na nějakých rigidních systémech.“

Forbes

„Tears of the Kingdom je skutečným vylepšením a evolucí oproti Breath of the Wild. I když si stále myslím, že remake Link’s Awakening byl doposud nejlepší hrou série na Switch, Tears of the Kingdom se tomu zatraceně blíží. Příběh je mnohem dojemnější než v mnohých jiných Zeldách, a proto vyznívá mnohem dospěleji. Připravte se na návrat do Hyrule, protože je to všechno znovu velmi nové a opět naprosto obrovské.“

„Tears of the Kingdom staví na solidním základu Breath of the Wild. A s takovým půdorysem to nemohlo dopadnout jinak než fantasticky. I přes občasná technická škytnutí je výsledek obrovský, hluboký a jednoduše stál za šest let čekání.“

„Tears of the Kingdom je přes všechny změny přímým pokračováním a do těch se Zelda nemá tendenci pouštět. Pokaždé začínala s čistým štítem, odhodila břímě předchozí hry stranou a vydala se na novou cestu za horizont. A přál bych si, aby přesně toto udělala i příští Zelda. Ale to je záležitost budoucna. Sečteno a podtrženo, Tears of the Kingdom je ohromující pokračování, které dodává receptuře Breath of the Wild složitost a nádheru, aniž by obětovalo její kouzlo.“

„Pokud se do otevřeného světa Hyrule chystáte poprvé, Tears of the Kingdom je nejlepší vstupní branou, která má tak akorát novinek, aby vás zaujala. Jestli jste si ale nesedli už s Breath of the Wild, lepší příběh není dostatečně dobrý důvod ke druhému pokusu.“

