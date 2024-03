Jeden z autorů Runescape chystá novou onlinovku Brighter Shores

19. 3. 2024 8:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Runescape byl v době mého dospívání legendou. Praděd onlinovek byl v základu zdarma, takže jsem za něj jako středoškolák nemusel utrácet neexistující příjem (na rozdíl od World of Warcraft), oproti takové Ultimě Online byl přeci jen trochu pohlednější a také méně obtížný. Je s podivem, že Runescape vlastně přežilo až do dneška, byť jde o docela jinou hru, která tak trochu dojíždí na přebujelou monetizaci. Jeden z původních tvůrců, Andrew Gower, se ale posledních deset let věnuje jinému projektu, a právě ten by měl letos vnést do zatuchlé kobky MMORPG svěží vítr.

Brighter Shores bude fantasy RPG, které sice staví velkou část svého odkazu na nostalgických vzpomínkách, ale stejnou měrou chce žánr onlinovek posunout dál a vymanit se ze zajetých kolejí. Vedle tří základních rolí - Cryoknight, Guardian a Hammermage - bude neméně důležité i jedno z desítek povolání, jež roztočí kolesa ekonomiky světa kolem městečka Hopeport.

V Brighter Shores se totiž můžete mimo jiné zabývat kovařinou, rybařením, alchymií, farmařením a dalšími podobnými profesemi. Gower ale rozhodně nechce, aby jeho hra byla unylý grind, který bude příliš plýtvat vašim časem. Toho má docílit inovativními herními mechanismy, byť nespecifikuje, jak konkrétně budou fungovat.

Zajímavě ale vypadá třeba proprietární engine Fenforge, který svým rozdělením na čtverce připomíná třeba stolní RPG. Brighter Shores se chtějí vymezit vůči moderním MMORPG i svým benevolentním přístupem k monetizaci (ostatně celá hra působí tak trochu jako protipól současného Runescape). V základu bude zcela zdarma, bez dodatečných mikrotransakcí.

Zaplatit si můžete prémiový přístup, který odemkne třeba možnost změnit jméno postavy, nabarvit si zbroj, obchodovat s ostatními hráči nebo vůbec navštívit některé lokace. I bezplatně by ale hra měla nabízet velké množství zábavy a obsahu. Obsah bude do předplatného přibývat postupně v pravidelných epizodách.

Brighter Shores zatím nemají stanovené datum vydání, dočkat bychom se ale měli ve třetím čtvrtletí letošního roku. Hru si už teď můžete přidat do svého seznamu přání na Steamu.