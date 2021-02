Jaké hry letos dorazí na Epic Games Store? Očekávejte další exkluzivity

9. 2. 2021 14:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Steam Game Festival se pomalu chýlí ke konci, a pokud si chcete vyzkoušet bohatou zásobu demoverzí, které jsou v rámci této akce dostupné, měli byste si pospíšit. Ještě tento týden nás ale čeká další event, tentokrát na konkurenčním Epic Games Store.

Epic zve hráče na digitální showcase, která se bude konat ve čtvrtek 11. února od osmi hodin večer našeho času. Sledovat ji můžete na platformě Twitch a Epic slibuje výběr nových oznámení, podrobnějších představení a ukázky z hraní celé řady blíže nespecifikovaných titulů, které mají na platformě vyjít v letošním roce.

V nedávném článku jste si u nás mohli přečíst o ne úplně pozitivních výsledcích snažení Epicu. Navzdory uzavírání množství exkluzivních smluv s vývojáři jsou hráči vůči využívání jeho obchodu stále velmi rezervovaní a místo nákupů jej využívají spíše k získávání pravidelně nabízených her zdarma.

Navzdory tomu ale Epic na svou strategii nezanevřel a z rozhovoru pro magazín PC Gamer se dozvídáme, že v příštích dvou letech firma chystá více exkluzivit, než kolik jich nabídla za celou dobu fungování Games Store. Momentálně také pracuje na zkvalitnění uživatelského rozhraní a možností, a to především pro vývojáře. V budoucnu by se tak měli dočkat možnosti sami na platformě publikovat a spravovat své hry bez přičinění Epicu, tak, jak je to už nyní možné na Steamu.