Jak vypadá budoucnost Total War: Warhammer III? Spojenou mapu všech dílů čekejte v létě

Total War: Warhammery jsou už tři, tak dři, vývojáři, dři a dři. A oni ve studiu Creative Assembly na svém nejnovějším Total War: Warhammeru III dál dřít rozhodně chtějí. Zveřejnili roadmapu, která napovídá, jaké práce budou na fantasy strategii o démonech a smrtelnících vykonány do konce letošního roku.

Ve své recenzi jsem byl s Warhammerem III spokojený, ale nedá se popřít, že je na něm možné spoustu věcí vylepšit. Nejvyhlíženějším dodatkem je bezpochyby spojená mapa všech tří dílů, která spatří světlo světa pod názvem Immortal Empires (neplést s Mortal Empires sdružujícími první dva díly) – ale toho se ještě, aspoň v plné verzi, jen tak nedočkáme.

První fáze plánu dodatečného obsahu se týká druhého čtvrtletí letošního roku, tedy května a června. Tehdy by měl dorazit update 1.2, který ovšem není kdovíjak substanciální. Na první pohled to vypadá spíš na sérii bugfixů a drobných oprav těch prvků, které v tuhle chvíli nefungují úplně správně – třeba faktu, že sníh je někdy moc oslepující, což mě tedy zatím kdovíjak nepálilo.

Abych ale nebyl nespravedlivý, měla by dorazit taky první dávka takzvaných Regiments of Renown, tedy unikátních jednotek pro každou frakci. A to zdarma, nikoliv v rámci nějakého DLC, jako tomu bylo v minulosti. Další Proslulé pluky budou do hry dokapávat s dalšími updaty, takže poněkud chudý výběr jednotek ve třetím Warhammeru by se měl časem trošku obohatit.

Zajímavěji vypadá třetí čtvrtletí, tedy období od července do září. Tehdy dorazí update 1.3, který s sebou opět přinese nějaké opravy a změny vyváženosti různých frakcí, ale hlavně na něj ve stejném období naváže update 2.0 – a s ním konečně přijdou Immortal Empires. Nejdřív tedy v beta verzi, aby si hráči obrovskou novou kampaň pořádně vyzkoušeli a aby si tvůrci na základě zpětné vazby mohli pohrát s balancem a případnými problémy.

Kromě toho se Creative Assembly bude věnovat starým známým, kteří by potřebovali trošku té nové lásky. Nejdřív vylepší zážitek z hraní Warriors of Chaos, načež budou následovat další frakce z prvních dvou Warhammerů, s nimiž vývojáři ani hráči nejsou úplně spokojení. Což je fajn – přece jenom chceme, aby na nové obrovské mapě zazářili i veteráni, nejenom módní nováčkové.

Ve čtvrtém kvartálu od října do prosince by mělo dojít k postupné finalizaci Immortal Empires a buď vydání menšího updatu 2.2, nebo pořádného macka s velkolepým označením 3.0. Uvidí se podle toho, jak to bude vývojářům vycházet. No a další dávka podpory se plánuje i na příští rok.

Je samozřejmě pěkné, že se autoři o Warhammer III hodlají dlouhodobě starat, ale to už od nich vlastně tak nějak očekáváme. V tuhle chvíli souzním s hlasy vycházejícími z komunitního hemžení, které nejsou tak úplně spokojené s tím, že na dalších několik měsíců máme počítat spíš s poněkud banálními opravami zdánlivě řešitelnými obyčejným hotfixem. Místo toho se bude čekat na celý balíček v rámci updatu, čemuž tak úplně nerozumím. Ale aspoň se to snad všechno zvládne pořádně otestovat.

Total War: Warhammer III si každopádně už teď můžete koupit a hrát, pokud vám tedy nevadí příběhový, lineárnější kampaňový zážitek jako v případě boje o Vortex ve druhém díle. Kdybyste si radši chtěli dát klasický sandbox, zůstaňte u spojené mapy jedničky a dvojky nebo si počkejte na Immortal Empires.