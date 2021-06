Jak mohl vypadat Cyberpunk 2077? Unikly záběry z pre-alfy a interní kompilace bugů

7. 6. 2021 14:57 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Možná si vzpomínáte na to, jak v únoru letošního roku hackeři napadli interní servery CD Projektu a dostali se k řadě neveřejných materiálů. Ať už šlo například o zdrojové kódy k Cyberpunku 2077 a Zaklínači 3, ale i o citlivé dokumenty plné osobních údajů zaměstnanců. Hackeři nejprve firmu vydírali, nakonec obsah prodali na darknetu s vyvolávací částkou 1 milion dolarů. Za kolik přesně byla data prodaná, nevíme, ale hackeři se zavázali, že data nebudou distribuovat a opětovně prodávat. Utekly 4 měsíce a co se nestalo. Samozřejmě informace začaly prosakovat.

Nejprve se na 4chanu objevilo video, které ukazuje interní demo Cyberpunku z roku 2013. To je zajímavé hned ze dvou důvodů. Za prvé, hra je z pohledu třetí osoby. Když v roce 2018 poprvé studio ukázalo hratelnou ukázku veřejnosti, řada lidí byla pohledem z vlastních očí překvapená a rozhodnutí si vysloužilo řádnou kritiku. Tvůrci si za ním ale pevně stáli.

Upřímně, tohle interní demo dost dobře demonstruje proč. Nakonec co si budeme nalhávat, můžete si odmyslet, že jde o grafiku z roku 2013 a že se bavíme pouze o ukázkovém interním demu, pořád to velký zázrak není. Rozhodnutí začlenit do hry i pohled z první osoby, se navíc objevilo v uniklé prezentaci už ve stejném roce, co vzniklo tohle demo.

Další zajímavost je i byt, kde se demo odehrává. Je totiž absurdně velký, hlavně pokud se bavíme v intencích cyberpunkových motivů. Když se ale podíváte na celkové rozložení, vypadá vlastně jako zrcadlově převrácená verze toho, který známe z finální hry. Tedy samozřejmě ve zmenšené podobě. Demo také ukazuje, že hlavní hrdina se už tehdy jmenoval V, ale například i ukázku volby různých dialogových možností. Byt v demu také patří jakési Sandře – možná tedy původní verzi Sandry Dorsett? Těžko říct.

O další mini drama se pak postarala uniklá interní kompilace bugů a glitchů (video naleznete například zde, tedy dokud ho YouTube nesmaže). Pro vývojářské firmy je tohle oblíbený obsah, co se pouští na vánočních večírcích a při podobných příležitostech. Zkrátka některé bugy jsou příliš vtipné na to, aby se o ně nepodělili alespoň s kolegy.

Jason Schreier ve svém tweetu ovšem připomněl report, kde tvrdil, že vedení studia dobře vědělo o stavu hry a video použil jako jasný důkaz. Když ho ale jiní vývojáři konfrontovali s tím, že jde zkrátka jen o vtipnou kompilaci napříč lety, tweet nakonec smazal. Podobné materiály ovšem můžou být vcelku šťavnatým materiálem pro soudní přelíčení s akcionáři, které nad CD Projektem stále visí. Ze vcelku nezajímavých twitterových přestřelek a vtipných videí tak potenciálně může vzniknout reálný problém pro studio.