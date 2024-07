Jak je v Enshrdouded dlouhá noc? S novým patchem je to na vás

31. 7. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Výhodou early accessů je možnost sledovat v reálném čase, jak se hra mění, přibývají nové prvky a postupně se dolaďuje až k plnému vydání. Letošní rok měl úrodu velmi úspěšných online survivalů. V předběžném přístupu se urodil Palworld, Nightingale, nesmíme ale zapomenout ani na Enshrouded.

Právě poslední jmenovaná hra je tak trochu opomíjená, přesto ji ale hrálo více než 2 miliony lidí. Fantastické RPG navíc s železnou pravidelností přidává nových obsah. Třeba začátkem června jsme se dočkali nové lokace a hudebních nástrojů. Vývojáři z Keen Games neusínají na vavřínech a v těchto dnech vydávají další porci obsahu a s ní i důvod se do Enshrouded vrátit. Ostatně Back to the Shroud se jmenuje i poslední update.

Než se dostaneme k těm libůstkám a novým prvkům, tak trochu toho technického pozlátka: Enshrouded přidává podporu AMD FSR 3. Zatím to neznamená frame generation, ale jen vylepšenou FidelityFX Super Resolution, takže lepší kvalitu zobrazení.

Velkým tématem třetího velkého updatu je obtížnost, vývojáři se rozhodli zásadně změnit možnosti, jak Enshrouded hrát. V základu existují čtyři nastavení: Standardní, uvolněné, obtížné a přežití, která kromě obtížnosti potvor přidává do hry i další survival mechaniky.

Samozřejmě, že si můžete vytvořit i vlastní obtížnost. Nastavit si přes třicet parametrů a hrát hru tak, jak se vám zlíbí. Třeba upravit poškození bossům, přidat bonusy ke schopnostem, změnit vyčerpávání sytosti, ale klidně i rychlost cyklu dne a noci.

Další novinkou jsou dodatečné kosmetické úpravy avatara. Především nové odstíny barvy kůže, barvy očí a šest dalších předvoleb. V základnách můžete konečně vystavovat ve vitrínách a stojanech vzácné kousky zbraní a zbroje. Přepracování se dočkal systém parírování a prohazování aktivních zbraní, takže je mnohem plynulejší a svižnější.

Enshrouded se s dalším updatem zkrátka hraje zase o trochu líp. Pomáhá tomu například i vylepšení uživatelského rozhraní pro crafting. Hra je v předběžném přístupu na PC, kde ji do 5. srpna můžete pořídit v 20% slevě. Vydání plné verze je v plánu někdy na konci roku.