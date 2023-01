Jak hodnotí ve světě – seriál The Last of Us

11. 1. 2023 13:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Seriálové a filmové adaptace her dosahují velmi různorodých kritických úspěchů, ale nedá se říct, že bychom se v poslední době nedočkali povedených kousků – už jste viděli Edgerunners, Arcane nebo Castlevanii?

Seriál The Last of Us od HBO, jehož premiéra nás čeká příští týden, má ale nakročeno ostatním vytrhnout korunu ze ztuhlých prstů, narazit si ji na hlavu a pohodlně se usadit na trůnu. Pokud tedy budete věřit kritikům, kteří už se na novinku podívali a hýří superlativy. Že by nová seriálová adaptace vážně nemusela být propadák, potvrzuje hodnocení na Rotten Tomatoes, které momentálně ukazuje impozantních 97 % od šedesáti magazínů.

Bloody Disgusting: „Triumfální videoherní adaptace, která vás vezme za srdce.“

The Wrap: „Pedro Pascal a Bella Ramsey jsou v nové věrné adaptaci od HBO zkrátka dokonalí.“

Gizmodo: „The Last of Us je nejlepší videoherní adaptace všech dob, ale také ještě mnohem víc než to.“

Screen Rant: „The Last of Us je široký, cituplný epos, který dovedně lape duši hry a zároveň rozšiřuje její příběh překvapivými a uspokojivými způsoby.“

Collider: „Všechno, co by herní adaptace měla být.“

The Daily Beast: „The Last of Us je mistrovské dílo od HBO a nejlepší videoherní adaptace všech dob.“

Slashfilm: „Napínavá pecka nesená výbornými postavami, která se hodí jak pro nováčky, tak herní veterány.“

Empire: „Bez debat nejlepší videoherní adaptace všech dob – daří se jí zůstat věrnou původnímu materiálu a zároveň rozšířit jeho dystopický příběh.“

Washington Post: „The Last of Us od HBO zůstává věrná hře a má úplně stejnou sílu.“

BBC: „Nejlepší videoherní adaptace všech dob.“

Sports Illustrated: „První videoherní adaptace, která je skvělá sama o sobě.“

Jak všichni víme (nebo bychom měli vědět), recenze je subjektivní útvar a názor jednoho člověka, takže je vždycky možné, že vám výsledek sedne jinak než autorovi. Ale když už se na kvalitách shoduje taková masa kritiků, existuje jistá pravděpodobnost, že by dílo opravdu mohlo stát za zhlédnutí. Přesvědčíme se již brzy – evropská premiéra na streamovací službě HBO Max se chystá na 16. ledna.